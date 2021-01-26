"مرسيدس" تطلق سيارة EQA الكهربائية في الربيع

أعلنت شركة مرسيدس عن طرح سيارتها EQA الكهربائية المدمجة في الأسواق العالمية خلال فصل الربيع بسعر يبدأ من 47 ألف و541 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الكهربائية الجديدة تعتمد على قاعدة الموديل GLA وتختلف عنها في بعض التفاصيل القليلة بالمظهر الخارجي.

وتلفت مرسيدس EQA الجديدة الأنظار إليها من خلال شبكة المبرد باللون الأسود وشريط LED الممتد والجنوط المطورة من حيث الإيروديناميكية وغطاء المؤخرة المعاد تصميمه.

وتزخر مقصورة السيارة الكهربائية الجديدة بعناصر الزينة باللون الذهبي الوردي، ولأول مرة يتم تجهيز الكونسول أمام الراكب الأمامي بإضاءة خلفية، وتتراوح سعة حيز الأمتعة من 340 إلى 1320 لترا.

وعلى صعيد الجوانب التقنية تأتي سيارة مرسيدس EQA الجديدة مزودة ببطارية الليثيوم أيون في قاع السيارة ومحرك كهربائي في الأمام، وتنطلق سيارة مرسيدس EQA 250 بنظام الدفع الأمامي بقوة 140 كيلووات/190 حصان، وتكفي شحنة البطارية سعة 67 كيلووات ساعة لمدى سير يبلغ 426 كلم في دورة القيادة WLTP.

ويدور المحرك الكهربائي في سيارة مرسيدس EQA 250 بعزم دوران أقصى يبلغ 375 نيوتن متر، وتنطلق السيارة الكهربائية من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر8 ثانية، وقد تم تحديد السرعة القصوى عند 160 كلم/س. ويتم إعادة شحن البطارية بقدرة تصل إلى 100 كيلووات ساعة، ويمكن إعادة شحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة.

وأعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق نسخة مزودة بنظام الدفع الرباعي قريبا مع تجهيزها بمحركين وبقوة أكثر من 200 كيلووات/272 حصان وبمدى سير أكثر من 500 كلم.