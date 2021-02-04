مرض السكتيوي يربك حسابات أولمبيك أسفي

زار مسؤولو نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، عشية الأربعاء، مدرب الفريق الأول عبد الهادي السكتيوي، الذي مازال طريح الفراش بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل شهر تقريبا، والتي أجبرته على الغياب عن الإشراف على تداريب “القرش المسفيوي”.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن إدارة الفريق “المسفيوي” وقفت على الحالة الصحية للسكتيوي، ومعاناته مع المرض في الوقت الحالي، مما يؤكد صعوبة عودته خلال الأيام المقبلة لاستئناف عمله على رأس القائمة التقنية للفريق، وهو ما يفرض على مسؤولي الـ”OCS” ضرورة تدبير المرحلة الحالية قبل الحسم في موضوع عودة المدرب من عدمها.

وحسب المصادر نفسها، فإن رئيس “القرش المسفيوي” تواصل مع المدير التقني للفريق أمين الكرمة الذي أنيطت به مهمة الإشراف على الحصص التدريبية للفريق في غياب السكتيوي بسبب المرض، واستقالة مدربه المساعد يوسف أشامي، حيث طالبت الإدارة “ابن الفريق” كرمة بمواصلة مهامه مع الفريق الأول بشكل مؤقت، وإعداده لاستئناف منافسات “البطولة برو”، حتى تتضح الرؤية بخصوص مستقبل السكتيوي ومدى قدرته على العودة إلى نادي “حاضرة المحيط”.

ويمر مدرب الفريق المسفيوي بوعكة صحية جعلته طريح الفراش، في انتظار قرار الطبيب المشرف على حالته الصحية، الذي قد يمنحه “الضوء الأخضر” للعودة إلى العمل أو يخضعه لفترة إضافية من الراحة، ما قد يضطر إدارة الفريق “العبدي” إلى البحث عن مدرب بديل.

وارتباطا بالموضوع، فإن لاعبي الأولمبيك يعيشون وضعا نفسيا صعبا خلال الفترة الحالية، وهو ما قد ينعكس سلبا على نتائج الفريق في “البطولة برو”، بعد أن دخل عدد منهم في أزمة مالية خانقة بسبب تأخر المكتب المسير في صرف مستحقاتهم المالية العالقة في ذمته منذ أشهر.

يُشار إلى أن أولمبيك آسفي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب العام برصيد سبع نقاط، بعد مرور خمس جولات على منافسات “البطولة برو” المتوقفة في الوقت الحالي لفسح المجال أمام مشاركة منتخب المحليين في نهائيات “الشان”.