مرض عضال ينهي حياة مديرة البرامج بالإيسيسكو

أنهى مرض عضال حياة الدكتورة مَها مرزاق، مديرة البرامج في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).
وازدادت الراحلة سنة 1972، وتابعت دراستها حتى حصولها على الإجازة في الاقتصاد، ثم الدكتوراه تحت إشراف الاقتصادي الراحل الدكتور إدريس بنعلي؛ عملت في منظمة “الإيسيسكو” وتدرجت فيها إلى أن تبوأت منصب مديرة للبرامج، لتجوب أرجاء المعمور في مهمات عديدة، خصوصا ما تعلق منها بمتابعة مهمات وعمل المنظمة في الدول الإفريقية الأكثر تضررا من الفقر والجهل، والتي كانت ضحية لسياسات التفقير الاستعماري المتواصلة.
وهي في قمة عطائها وشغفها بعملها، أصيبت مَها مرزاق بمرض عضال قاومته بشجاعة؛ ففي وقت أجمع الأطباء على أنها لن تعيش أكثر من شهر عاشت بعد ذلك ما ينيف عن السنة والنصف، إذ رجعت إلى عملها وزاولته بجدية واجتهاد إلى أن انتصرت على الورم الخبيث؛ وفي وقت فرحت مع أهلها بذلك الانتصار، فاجأها ورم جديد أودى بحياتها بعد معاناة طويلة ومريرة.
وتركت الدكتورة مَها خلفها ثلاثة أبناء؛ وسيم الذي يتابع دراساته العليا في الديار الإسبانية، وسامي الحائز على أحسن معدل في الباكالوريا هذه السنة في المعاهد الإسبانية بالمغرب، ثم الأصغر ريان.
الله يرحمها ويوسع قبرها وجعله روضة من رياض الجنة ويصبر اهلها وأبناؤها يارب ياكريم.
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته و يلهم اهلها الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون.
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
الله يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا ويجعل البركة في ذريتها إلى يوم الدين ،، احسن الله… … اجعل قبرها روضة من رياض الجنة