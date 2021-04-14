مرض عضال ينهي حياة مديرة البرامج بالإيسيسكو

أنهى مرض عضال حياة الدكتورة مَها مرزاق، مديرة البرامج في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وازدادت الراحلة سنة 1972، وتابعت دراستها حتى حصولها على الإجازة في الاقتصاد، ثم الدكتوراه تحت إشراف الاقتصادي الراحل الدكتور إدريس بنعلي؛ عملت في منظمة “الإيسيسكو” وتدرجت فيها إلى أن تبوأت منصب مديرة للبرامج، لتجوب أرجاء المعمور في مهمات عديدة، خصوصا ما تعلق منها بمتابعة مهمات وعمل المنظمة في الدول الإفريقية الأكثر تضررا من الفقر والجهل، والتي كانت ضحية لسياسات التفقير الاستعماري المتواصلة.

وهي في قمة عطائها وشغفها بعملها، أصيبت مَها مرزاق بمرض عضال قاومته بشجاعة؛ ففي وقت أجمع الأطباء على أنها لن تعيش أكثر من شهر عاشت بعد ذلك ما ينيف عن السنة والنصف، إذ رجعت إلى عملها وزاولته بجدية واجتهاد إلى أن انتصرت على الورم الخبيث؛ وفي وقت فرحت مع أهلها بذلك الانتصار، فاجأها ورم جديد أودى بحياتها بعد معاناة طويلة ومريرة.

وتركت الدكتورة مَها خلفها ثلاثة أبناء؛ وسيم الذي يتابع دراساته العليا في الديار الإسبانية، وسامي الحائز على أحسن معدل في الباكالوريا هذه السنة في المعاهد الإسبانية بالمغرب، ثم الأصغر ريان.