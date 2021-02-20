مركب الجرف الأصفر يسيطر على حريق محدود‎

نجح فريق الإطفاء التابع للمركب الصناعي بالجرف الأصفر، بالتعاون مع الوقاية المدنية بإقليم الجديدة، في السيطرة على حريق محدود، نشب، اليوم السبت، على مستوى جزء من الناقل المطاطي لمادة الكبريت ما بين ميناء الجرف الأصفر والمصانع التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

وتفيد المعطيات، التي توصلت بها هسبريس، بأن تدخل الفريقين قد استغرق وقتا قياسيا، تم خلاله إخماد الحريق بشكل نهائي، مع تأمين المنطقة المحيطة به، حيث لم يخلف الحادث أي إصابات.

ولم يكن للحادث كذلك أي تأثير على عمليات الإنتاج، أو على الساكنة المجاورة، أو العاملين، حيث تقوم فرق الصيانة حاليا بعمل مكثف بهدف إعادة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

جدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث تعد عادية للغاية، بالنظر إلى قابلية اشتعال مادة الكبريت بسرعة؛ وهو ما جعل المجمع يضع العديد من معدات الوقاية القبلية، بالإضافة إلى تجهيزات متطورة عديدة للتدخل البعدي مثلما وقع اليوم.