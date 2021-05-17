مركز مغربي يثمن دعم الملك للقضية الفلسطينية

أكد رئيس المركز المغربي للبحث حول العولمة، محمد بادين اليطيوي، أن تفضل الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإعطاء تعليمات لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين تجسيد للدعم الملكي الموصول للقضية الفلسطينية.

وأوضح بادين اليطيوي، في تصريح صحافي، أن إرسال هذه المساعدات دليل لا لبس فيه على الدعم المغربي، على أعلى مستويات الدولة، لهذا الشعب الشقيق.

وأشار اليطيوي، الذي يعمل أستاذا للعلاقات الدولية بجامعة الأمريكيتين دو بويبلا، إلى أن إرسال هذه المساعدات الهامة يؤكد ريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن الشعب المغربي عبر دائما عن تضامنه مع الفلسطينيين.

كما شدد الأكاديمي على أن الملك محمد السادس ما فتئ يدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بصفته رمز الأمة وضامن إشعاع المغرب على المستوى الدولي، وأبرز أيضا أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدافع باستمرار عن الوضع الخاص للمدينة المقدسة، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، مع تأكيده على ضرورة الوصول إلى حل متفاوض بشأنه قائم على التوافق.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أفاد بأن “الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة”.