مركز تكوين وإدماج النساء يرى النور في غفساي

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، ترأس عامل إقليم تاونات، سيدي صالح داحا، الاثنين بمدينة غفساي، حفل تدشين مركز لتكوين وإدماج النساء، يندرج إنجازه في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.

وقد رصد لهذا المشروع، بحسب ما أفادت به عمالة تاونات، غلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 4 ملايين و200 ألف درهم، بشراكة بين كل من المجلس الإقليمي لتاونات، وجماعة غفساي، والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وجمعية آفاق للتنمية والأعمال الاجتماعية المشرفة على تسيير المؤسسة.

وأنجز هذا المشروع، فق مصدر هسبريس، على مساحة إجمالية تقدر بـ2380 مترا مربعا، منها 550 مترا مربعا مبنية، تضم قاعة استقبال، وحضانة، وقاعة للإعلاميات، وورشات للخياطة العصرية والخياطة التقليدية والتدبير المنزلي والحلاقة والتجميل ومحو الأمية، ومكتبي المديرة والجمعية المشرفة على تسيير المركز، فضلا عن مرافق صحية ومساحات خضراء.

ويهدف المركز المذكور، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 200 مستفيدة، يضيف مصدر هسبريس، إلى تطوير كفاءات المرأة من خلال توفير التكوين الحرفي لها في مختلف الورشات المعنية، وذلك قصد إدماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى معيشتها.