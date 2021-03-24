مركز حقوقي يشيد بإطلاق سراح المعطي منجب

مركز حقوقي يشيد بإطلاق سراح المعطي منجب
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:24

أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام عن تفاؤله بالقرار القضائي القاضي بالموافقة على تمتيع الناشط الحقوقي المعطي منجب بالسراح المؤقت، معتبرا إياه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

كما طالب المركز بإسقاط التهم الموجهة لمنجب، “ورد الاعتبار له، وحمايته من الاستهداف المشين والمجاني كمواطن مغربي”، داعيا إلى “تعميم هذه الالتفاتة الإيجابية على باقي المعتقلين على خلفية سياسية”، وفق صياغة بيان أصدره في هذا الإطار.

كما دعا المصدر نفسه إلى “ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب من المتابعات والتضييق الممنهج على حرية التعبير والرأي، والكف عن سياسة الاستهداف الإعلامي في حقهم عبر الأقلام المأجورة”.

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‫تعليقات الزوار

1
  • سؤال يحيرني...!
    الأربعاء 24 مارس 2021 - 11:47

    بعيداً عن ما يسمي حقوق الإنسان وخرجاتهم المشبوهة والمسمومة .. نريد فقط معرفة من أين لك هذا ؟! متى يصبح جميع المغاربة سواسية أمام العدالة !!

    0
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