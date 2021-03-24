مركز حقوقي يشيد بإطلاق سراح المعطي منجب

أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام عن تفاؤله بالقرار القضائي القاضي بالموافقة على تمتيع الناشط الحقوقي المعطي منجب بالسراح المؤقت، معتبرا إياه “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

كما طالب المركز بإسقاط التهم الموجهة لمنجب، “ورد الاعتبار له، وحمايته من الاستهداف المشين والمجاني كمواطن مغربي”، داعيا إلى “تعميم هذه الالتفاتة الإيجابية على باقي المعتقلين على خلفية سياسية”، وفق صياغة بيان أصدره في هذا الإطار.

كما دعا المصدر نفسه إلى “ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب من المتابعات والتضييق الممنهج على حرية التعبير والرأي، والكف عن سياسة الاستهداف الإعلامي في حقهم عبر الأقلام المأجورة”.