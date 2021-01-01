تقرير يرصد تراجع حالة التديّن وتزايد إقبال الشباب المغربي على الحياة

رصد المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في تقريره حول الحالة الدينية لسنتَي 2018 و2019، تراجعا في حالة التديّن، وحضور الدّين في الحياة العامّة بالمملكة.
جاء هذا في العدد السادس من “تقرير الحالة الدينية” الذي يصدر عن المركز مرة كل سنتين، وفق عرضه التقديمي.
وتوقف التقرير عند عدد من الفرضيات التي طرحتها بعض الدراسات حول “تراجع حالة التدين وحضور الدين في الحياة العامة، ودنو التدين الصحوي من نهاية مثالية نمطه وجاذبية مرجعيته”.
وسجل المصدر أنه “في مقابل السمة الأساسية التي طبعت النصف الثاني من القرن الماضي بصحوته المعاصرة، التي أسهمت في الرجوع القوي للدين، وتعزيز حضوره، واندماج التدين في الحياة العامة والخاصة للناس، فإن الخلاصة التي تتجه الدراسات والأبحاث إلى تبنيها وتقديم الأرقام والنسب على صحتها، تؤكد أن الحالة الدينية في وضعية تراجع في مختلف مؤشراتها الكمية”.
ووقف التقرير عند تراجع وانحسار تأثيرات الدين على السلوك الجماعي في الفضاءات العامة، خاصة مؤشر راهن التدين وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ما يتعلق بالمدى المنظور وما يتّصل بقناعات وموقف الشباب من الدين والتدين.
واستحضر المركز في نصّه التقديميّ خلاصات مركز بيو الدولي والمؤشر العربي حول “بداية تنكّب الشباب عن الدين واستدارته ظهره للتدين وإقباله على الحياة”.
ويضيف التقرير: “غير أن تمحيص الأرقام والمؤشرات التي تقدمها هذه الدراسات تبقى غير دقيقة، ولا تستند إلى مؤشرات تراكمية، وتحاول البحث عن مبررات لفرضيات محددة سلفا في سياق ما يعرفه العالم العربي والإسلامي بعد الموجات الأولى من الربيع العربي، وما انتهى إليه من أزمات في بعض الدول، وما خلفه ذلك من إحباط سياسي واحتقان اجتماعي وحقوقي”.
تجدر الإشارة إلى أنّ المركز المغربي للدراسات والأبحاث مؤسسة بحثيّة مستقلّة، قريبة من حركة التوحيد والإصلاح، ويسعى إلى الإسهام في “تطوير المعرفة بقضايا المغرب ومحيطه، وتحليل تحدّياته، واستشراف آفاق تطوّره، والاستيعاب المنهجيّ والمقارن للتّحوّلات الراهنة في المجتمع والدولة في المغرب، والإسهام في تشكيل نواة صلبة للبحث العلميّ في مجال العلوم الاجتماعيّة بالمغرب، وتوفير أساس علميّ لدعم القرار الوطنيّ”.
إنها الدنيا . قال عليه الصلاة والسلام. لا أخشى عليكم الشرك بعدي ولكن الدنيا فتنافسوها فتهلككم . المغاربة على درهم يبيع ماشي غير دينو هههه
التدين والايمان في الفلب وابس ظاهريا كما يعتقد البعض…تحياتي
و متى كان التدين يمنعنا من الإقبال على الحياة؟؟
هل التدين مناقض للحياة !!!!!!!
وهل التدين يتعارض مع الحياة؟ وهل الإقبال على الحياة كفر؟
ومتى كان التدين ضد الحياة و متى كان الدين يحرم الناس من الحياة الكريمة
بل التدين ينظم الحياة و يمنحها التوجه الصحيح .
ربما كان على صاحب المقال ان يقول الشباب المغاربة يقبلون على الميوعة و التفسخ الاخلاقي و يدعون دينهم ربما كان افضل و اليق بالموضوع .
احتراماتي
على اساس ان المتدين غير مقبل على الحياة
اتقو الله .
شيء طبيعي جدا.. الانترنت سفضح ما كان الشيوخ يخفونه منذ عقود.. حيث أصبحت المراجع متوفرة و بالتالي أفاق العديد من المسلمين من الوهم.
Tot au tard les gens vont comprendre que la religion ce n’est une production humaine
تدين الشباب والشابات في تزايد الحمدلله ❤️
وهل هناك حياة في الابتعاد عن الله والله لن تفلحو في زعزعة العقيدة لشباب
عنوان مثير للجدل ، هل التدين يتعارض مع الاقبال على الحياة ؟
مبروك علينا البعد عن الدين، لأن الانسان مزيان يخلص كاش. إيوا الاهداف ديال الصهيونية والماسونية في طريق التحقيق. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة ….)
اش هاد العنوان. الدين راه مشي المظهر اللحية وما جاورها الدين معاملة وسلوك لكن في مجتمعنا العقيدة هي الطاغية ويرافقها الزكيزوفربن كتلقا واحد اللحية والصلاة فالوقت لكن سلوكه ومعاملته لا ترقى إلى مايفعله.
الدين افيون الشعوب. الدين سجن الإنسان متى تحرر منه تنطلق إنسانيته و تتحرر افكاره و تسمو أخلاقه.
الكاتب يريد ان يقول، الشباب المغربي اصبح يشبه بشكل كبير الدواب و الانعام تحكمه الغريزة الحيوانية اعزكم الله لا دين و لا اخلاق بدون ذكر القيم.
مكان النازح – مكان لا يمكن أن يملأه أحد
ذاته المتفردة وهويته الخاصة
نادية بدوية
التدين في نطاق العقل وليس في نطاق الجهل ولايجوز الدخول في حياة الاخرين.انتهى الكلام
العنوان ماعجبنيش، يحمل في طياته ما معناه انه الى قربتي من الدين غادي تبعد عن الحياة؟؟ ممكن نكون متقي الله فراسي وفوالديا والجيران و اطبق ما امر به الله و عايش الحياة فنفس الوقت .
تانقولو بالسوسية : ايغور تنكيت تقارت ، ما معناه اه يا اما تكون سائل جارف يا اما جاف قار.
هدرة خاوية شمن احصائيات و لا بطاطا واش حليتو كل وحد قلبو وشفتو شنو فيه هاد الاحصائيات جمعوها وطييو بيها اتاي
السبب هم الإسلاميين المتطرفين الذين شوهو الإسلام بتصرفاتهم و نفاقهم داخل المجتمع المغربي.
مبروك علينا. فرحانين بهاد تراجع . جاء غريب ويذهب غريب. . لا حول ولا قوة الا بالله.
عنوان لا علاقة فالدين هو الحياة وبالتالي من تدين اقبل على الحياة المرجو من اصحاب التقارير اخذ العناوين المناسبة لكل موضوع قال سبحانه { اومن كان ميتا فاحييناه } ومن هنا نستنتج ان الدين هو الحياة فلتخسا تقاريرهم
و متى كان الدين يناقض الحياة الأولى ان يقال تراجع الشباب عن التدين و الإقبال على الضلال.
لم نفهم عن اي قياس استنتجوا تدني اقبال الشباب على التدين والتهافت على الحياة وكان التدين يقيد الحرية في الحياة. هل مقياس الحرية عندهم هي الفسوق والتوجه الكلي نحو الحانات وحرية العلاقات الرضائية.
بالعكس أنا كنشوف بلي الشباب أصبح متدين أكثر من السنوات الماضية أما الحياة لا علاقة لها بالتدين . تقبلو مروري
شكرا عادل
لماذا يريدون اعطاء صورة سوداء عن التدين ؟
التدين هو تنظيم الحياة
وهل الدين يعني نقيضا للحياة اي ان الدين يعني الموت،اتقوا الله في ما تكتبونه،و هل الدراسة اعتمدت على المظاهر ام ما في صدور الناس
هذا نعرفه جيدا من تصرفات الشباب وسلوكياتهم التي لا تمت للدين بصلة وأبسط مثال عندما يأذن موعد الصلاة تجد فقط كبار السن من يدخلون المساجد للصلاة أما الشباب في وقت الصلاة تجدهم يتسكعون في الشوارع أو جالسين في المقاهي غير آبهين للأذان أو مجتمعين تحت الحيوط يتناولون سجائر الحشيش وحتى الخمر وهذا كله سببه فقهاء الدين فعوض أن ينصبوا على الأخلاق الحميدة وعيادة الله حق عبادته جل خطبهم يتكلمون عن المرأة ماذا عليها أن تفعل لزوجها ولم يتكلموا قط عن ما يجب على الزوج أن يفعله مع زوجته وابنائه أو الرجل بصفة عامة ماذا يجب عليه أن يفعل كما يقوله له الدين حتى ظن نفسه أنه لم ينزل عليه الإسلام ويحق له أن يفعل ما يريد أو بعضهم اللذين يشرحون الدين بالمقلوب حتى نفروا الشباب منه ومنهم من أصبح حتى ملحدا بسببهم
انخفاض التدين سببه هو العولمة والحداثة التي نعيشها اعطت للشباب رؤية جديدة عن الحياة مختلفة تماما عن الرؤية الدينية التقليدية التي عاش عليها أجدادنا, ربما يجب علينا تجديد ديننا الحنيف ليتماشى مع العصر
السلام عليكم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك افضل حاجة هي القرب من الله والصلاة على وقتها انا فعمري 27 عالم مزوجة اعندي جوج وليدات ربي يحفظهم ليا عمري ماعرفت شناهي الصلاة من صغري تال 18 تزوجت عمر واليديا منبهوني ولا نهاوني نصلي نهائيا تزوجت امشيت عند راجلي ولد الناس كان محافظ على صلاتو ديما كنت كنشوفو كيصلي اكيبقا فيا الحال كنت كنقول فنفسي علاش منكونش فحالو والحمد لله عقدت النية ابديت الصلاة اللهم لك الحمد والشكر دروك كنتسا غير الاذان ياسلام على احساس فيا شباب ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية
مع الأسف من شوه بالدين هم تجار الدين
الدين لله ودين سلم وسلام وليس دين الخداع والمكر
أنا مفهمتش منين جبتو هاد التقرير و الله العظيم المسجد كان ممتلء عن آخره في صلاة الجمعة و من جميع الأعمار و خصوصا الشباب نفس الشيء كان أثناء صلاة العشاء رغم البرد الشديد و الأمطار التي تعرفها مدينة مكناس أما مثل هاته التقارير فمن شأنها تنفير الصغار و المراهقين و إبعادهم عن الطريق القويم
هناك فئة واعية بالتدين وهي قلة ، وفئة أخرى خريجة الحركات الإسلامية وأصفها بصاحبة التدين المسيس المغشوش ، هؤلاء عندما صدموا بتجربة العدالة والتنمية وانقلابه على ما ناضل أعضاؤه من أجله عمرا طويلا لغاية توليهم للمناصب ، انهار “التزامهم” الذي لم يكن سوى تبعيا لمنهجية الاستصنام لأشخاص سقطت الأقنعة عن وجوههم ، أتذكر جيدا كيف أن أمثال هؤلاء كانوا يكتبون على الفايس : بن كيران سيحرر القدس وهو في صورة إلى جانب اسماعيل هنية من حماس ، فإذا بالعدالة والتنمية يصبح أول حزب إسلامي يوقع في شخص العثماني التطبيع مع اسرائيل التي تنعت “بالكيان الصهيوني ” في أدبياتهم ، بل رأينا كيف أن العثماني انقلب خطابه 180 درجة في ظرف شهر فقط
العنوان مستفز هل يعني أننا متدينون أننا غير مقبلون على الحياة تبا لحياة بعيدة عن شرع الله و نهج نبيه صلى الله عليه وسلم
شيئ عادي جدا، لأن الذين امل الدهر عليه و شرب. فكل الخرفات لها نهاية عاجلا أم آجلا. الدين غير صالح لكل زمان و مكان لأن الأخلاق تتطور و الحقوق تتبدل و تتغير . الحريات تتمدد و تتطور انا الذين فهر ثابت و متناقض في مبادئه . الذين مليئ بالتناقضات و المشاكل التي أصبحت اليوم للشباب واضحة و غير قابلة المنطق و تخالف العقل السليم. العقل الحر و ليس العقل المسجون.
كل انسان يحيى مرة واحدة وكل ما يضيع من ملذات الحياة لن يعود ..انظروا الان الى عصر كورونا..بعد كورونا سوف امارس الحياة مرتين في النهار لكيا اعوض كل مافات ,وتقدمت بطلب الى الله لكي يحذف سنة 2020 من عمري لكي لا يضع اي شيئ.
التسامح يتمثل الاحترام
والقبول
إن التسامح الذي يقود التعايش والاستقرار الاجتماعي وتطوير أواصر وأسباب التعاون بين مختلف أبناء المجتمع، يؤكد ضرورة الالتزام بهذه القيم والمبادئ من المحبة والمودة والتآلف. التسامح هو البيئة التي تثمر فيها الأفكار ويتحقق فيها التنوع والتمييز وينتج التسامح قيمة أخلاقية أساسية في السلم المجتمعي والاحترام المتبادل. يتمثل التسامح الاحترام والقبول والتقدير ويتعزز الانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير.
معراج احمد معراج الندوي
{ أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها- جامعة عالية ،كولكاتا – الهند
الوهابية السلفية اخترعب مفهوما جديدا وخاصا بها لا يقتصر فقط على اشهد ان لا اله الا الله . بل اضافت عقد وضوابط وشروط اخرى .لم تكن تكن موجودة لا في عهد الرسول ولا في فترة من تولى تسيير شؤون المسلمين من بعده. بند التوحيد الجديد هو من ساهم في التشدد وتكفير الناس واغدقت الاموال الطائلة لنشر هذا التوحيد الجديد بكل الوسائل الممكنة الدعوة المباشرة الكتب الوهابية المجانية دور القران والسنة والقنوات الفضائية وابواقها المتحركة.
الان السعودية بدأت تراجع نفسها وتخلت عن الوهابية وانتقلت الي الايمان بالانسان وتفعيل العقل نحو الانفتاح والأتي أفضل.
الى الرقم 1 المرجو تصحيح الحديث. من جهة أخرى لم يكن أبدا الإسلام ضد الإقبال على الحياة أو أن الإقبال هو معيار نقص الدين، بل بالعكس ديننا هو منهاج حياة و الاعتدال الموجود و لله الحمد في المغرب لا يزيد المغرب و المغاربة إلا ارتباطا بالدين و لله الحمد. و شكرا
للتصحيح: وتزايد اقبال الشباب على الإلحاد وليس الحياة
قال الله تعالى :وابتغ في ما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم
ومتى كان التدين يتعارض مع الحياة؟!؛؛؛؛؛؛؛
التدين الذي يدعوا الى الوسطية ويقنن كل شيء للنفس البشرية يجعل الانسان يعيش السعادة الدائمة والطمئنينة،
الاغنياء الذين يتجاهلون الدين، و يغالون في كل شيء الاكل الشرب السكر المخدرات يعيشون حياة ضنكى بالامراض الخطيرة وناااااادرا ما يعمرون!!!!
انتم ان حاربتم الدين حاربتم الحياة،
ان تراجع التدين فالنتيجة ظهرت، رشوة مخدرات دعارة بيدوفيليا، تشرميل….. ياللتحظر
التراجع عن التدين ارجع الانسان اسوء من الحيوان
إنها الانترنيت التي فضحت كهنة الدين وعرت خزعبلاتهم لم يتلقى دهاقنة وكنوت الدين ضربة أقوى من ضربة الانترنيت فشكرا للانترنيت والتكنلوجيات الحديثة
يمكن أن يقول لنا صاحب هده احصائية كيف ستمد هده المعلومات وماهي مصادرها . الحمد لله مازلنا متشبتين بديننا وسنظل دلك حتى نلقى الله . كن نتمنى من صاحب هده المعطيات أن يتكلم عن عدد الفقراء وعدد المهمشين والمعطلين اما الدين فقط ادهبو يوم الجمعة للمساجد وستعرفون نسبة التدين وان الدين هو استراتيجية حياة للمسلمين ولكم في نسبة الانتحار في دول الغربية خير دليل لمن لا دين لهم
هذه الدراسة تحوم الشكوك حول مصداقيتها والذين سهروا علي انجازها… الدين لا يمنع اي شيء من الحياة المنظمة والسلوك المستقيم… الدين يحرم الحياة البهيمية… التي لا تخدم البشرية في شيء.. والعكس لما ورد في الدراسة ‘فالشباب والشابات اقبلوا علي التدين باعداد كبيرة في السنين الاخيرة…. واني لاتساءل من اين اتي اصحاب هذه الدراسة بهذا الاستنتاج.. ؟!!!اللهم ان كانوا من الذين ينفخون في الرماد ومن الذين يشوشون علي الاسلام… لكونهم من اصحاب الشمال بكسر الشين…
تراجع التدين مؤشر إيجابي لأن جميع الأديان هي في نهاية المطاف عبارة عن مجموعة من الخرافات و الأساطير التي تخالف العقل والمنطق.
زعما الحياة هي ضد التدين ولا التدين هو الموت !؟
مامفهومس هداك العنوان عندك
الإقبال على الحياة في نظركم هو الإقبال على التحذير و السكر و الزنى و التميع و ضعف التحصيل الدراسي و العمل و الإنتاج. تحاولون قلب المفاهيم.. الله يأخذ الحق….
ماذا يقصد الكاتب بالتدين ومن أين يحصل على هذه النسب الغريبة التي لا وجود لها إلا في مخيلته القاصرة قصر الحياة التي ينشدها
آش هاد تخربيق !
كيبانلي ان هد المنضمات الدينية لي كتجيب افكارها من الشرق الاوسط معايشاش معانا
المغريييب هادا السي محمد فيق معانا.
شنو كتسمي الاقبال على الحياة ؟ افكارك الظلامية ديرها فالسعودية
اما المغرب له خصوصياته انبثقت من ثقافة دايزا 3000 سنة
يجب عدم حصر التدين في العبادات فقط..مادا عن الامانة.وعدم الكدب.وحب الخير للجار وجميع الناس.وعدم رمي الازبال في الطريق.عدم الغيبة والنميمة.انعدام الرشوة وسرقة المال العام.التواضع مع الناس.باستعمال هده المعايير.تدين المغاربة ضعيف جدا.
زعما…..
تريدون قول بأن التدين ضد الإقبال على الحياة… ؟؟؟؟؟
اي حياة؟؟؟
حياة بلا ممنوعات…. ؟؟؟
حياة كلها حرية… كحرية الحيوان…. الذي (يتبول) و لا يكثرت لمن حوله…؟ ؟؟؟؟ و يقطع الطريق دون مبالاة… و كثيرا ما نجد جتتهم على الطرقات….
حياة ليس فيها هدف الا إشباع الغرائز…. ؟
حتى الشارع نجد فيه علامة تشوير تشير إلى ممنوع المرور هنا… مسموح الوقوف…. ممنوع الوقوف.. تحديد السرعة 80 او 40…. لتسهيل السير و تنظيمه..
اما العكس فهو الفوضى…. بعينها..
الإقبال على الحياة….!!!!!!!!!!!!
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم….
قلب الحقائق….
خلاصة.
هل لا تفهمون معنى الدين؟؟؟ ؟
ام
هل تفهمون الحياة بطريقة أخرى؟؟؟
عنوان ملغوم!!!! لماذا لا تقول تراجع المغاربة عن التدين وإقبال الشباب على الإنحراف والإباحية والمادية. المعادلة بسيطة: التدين باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو قمة الإقبال على الحياة والسعادة والرضى والطمأنينة. التراجع عن التدين ليس إقبالا على الحياة بل تعاسة وضياع. قال تعالى:
** ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.** صدق الله العظيم
بالمقابل:
قوله تعالى:
**الذين آمنوا وتطمإن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.** صدق الله العظيم
وقوله تعالى:
**ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.**
ما لقيت ما تقولوا اصلا الحياة ليست طبيعيا فهاد ضرفية. وهل التدين يتناقض مع الحياة. أم هي المنزوعة لألف ولام كما ذكرت فالقرآن….. ولتجدنهم احرص على حياه ….
تراجع حالة التدين وإقبال الشباب المغربي على الحياة ؟؟؟؟؟
بحال إلى التدين ماشي حياة ؟؟؟؟
راه التدين هو الحياة
آش من حياة يقبل عليه الشباب المغربي آش خليتوا ليه ما يقبل عليه ؟
قتلتوه بالمخدرات والقرويي ، هاذي هي الحياة ؟
هو جيل وليد دراسات اكاديمية للمجتمعات حيث يقول الله تعالى و لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا
شكرا السي عادل
لماذا يريدون اعطاء التدين صورة سوداء
التدين هو تنظيم الحياة وجعل للحياة هدف
(تراجع حالة التديّن وتزايد إقبال الشباب المغربي على الحياة) …..وهل يمنع التدين الاقبال على الحياة؟ و عن اي حياة يتكلمون؟
شخصيا عشت التجربة بين التدين و اللادينية
الفرق هو أنك تشعر بانسانيتك و التحرر من قيود الخرافة التي تعطل الفكر بالكل .
ياعجابه!! البحوت والتقارير في العالم كله يقر بارتفاع الصروخي بتدين بدين الله الإسلام. وهذه الدرسه تقول العكس. والله هنا في المغرب لدينا طبقه بما تسمى الطبقه الاسوقرطيا تعيش في الاكواريم ولا ترى الا نفسها ومحيطها في زجاج الاكواريم.
متى كان الدين الاسلامي ضد الحياة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الدين الاسلامي هو الحياة نفسها لانه يدعو الى استخدام العقل و تشجيع العلم فلا ننسى النهضة الاسلامية التي شهد لها العالم عندما كان المسلمون يهتمون بالعلم لان الاسلام حت على العلم قبل كل شيء اخر كما فكتابه الكريم هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون لانه لا يمكن ان تستمتع بالحياة بدون علم فالدين هو اساس العلم و الحياة انا لا اقصد الدين الذي نراه الان و لكن الدين الاسلامي الذي يشجع على العلم و به تصبح الحياة جميلة و الكل يحب ان يرى مجتمعه متقدما و يحب الحياة يهذا المجتمع كما كان سابقا فالمسلمون العلماء متل الرازي و بن رشد و غيرهم جعلوا المجتمع في ابهى صوره و كان الناس يحبون الحياة فالدين لم يكن يوما ما ضد الحياة فالقران الكريم هو نفسه الحياة لو درسناه بطريقة عقليه و تاملية و ليس قراءته بطريقة سريعة دون تدبر و فهم كل كلمة ما ذا يقصد بها الله سبحانه و تعالى فكتابه الكريم كفانا قراءته بطريقة ارتجالية يجب فهم القران لكي نستمتع بالحياة فالدين هو الحياة بنفسها
الى ريشارد عزوز الدين افيون الشعوب قولة غبية يرددها الملاحدة كالببغاوات ههه . انا اقول من هذا المنبر ليس هناك اخطر من الملاحدة على البشرية انهم ماديون متوحشون مثل اللذين احتفلوا مؤخرا بتقنين قتل الأجنة في عمر ثلاثة اشهر ونصف في الارجنتين
عنوان مضلل
و كأن التدين مخالف للإقبال على الحياة
المتدين الحق هو الذي يعيش الحياة الدنيا و يستمتع بها بما يُرضي الله ويجعلها مزرعة للحياة الأبدية
أما الإقبال على الحياة باتباع الهوى فهو ليس اقبالا على الحياة بقدر ما هو سفه و ضلال
يجب تصحيح العنوان ,, الصحيح هو القول , بتراجع الشباب عن الحياة بدليل قوله تعالى .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُم ,,, ْ وتزايد معيشته االضنكى بدليل ,,, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ,,,
من الصعب جدا فهم مدى تدين الانسان المسلم . هي مسالة روحية وعلاقة بين المرء وخالقه.قد يكون المرء مسلما في ظاهره وباطنه لا يعلمه الا الله. اما التدين بمعنى ممارسة الدين فهذا امر لا يمكن ان يعكس حقيقة الانسان الدينية.المجتمع المغربي الذي هو مجتمع اسلامي في دولة اسلامية تقع فيه ممارسات بعيدة عن الدين الاسلامي وعن التدين بالدين الاسلامي.ناخذ على سبيل المثال مظاهر الفساد المنتشر. مظاهر تتعارض مع الدين الاسلامي ومع دلك تمارس.الاوساط الفقيرة قد تكون متدينة لكن ممارستها للشعائر الدينية فيها الكثير من النقائص. تصوروا قوما مسلمين يتسولون امام المساجد لا يصلون. تصوروا مسلمين يصلون ويحجون ويقيمون التراويح وينهبون اموال الدولة.تصوروا مسلمين يقومون بممارسات حرمها الله. امر الدين والتدين يصعب فهمه في العالم العربي الاسلامي كله.اما الاحصائيات فهي نسبية غالبا ما تكون غير صحيحة.
ليكن في علم مركز الدراسات والابحات ان ديننا الاسلامي الحنيف هو دين يسر ولا عسر ودين منفتح وليس بربدكالي ،هل تعلمون ان الذئب لا يعرف زنى المحارم ،وقد يموت ولا تتزوج بعده زوجته وكذلك هي والذئب قد بعرف صغاره ولو وضعتهم في وسط الآلاف من الذئاب ،هذا في الحيوان اما بالأحرى في الانسان الشريف المتقي الله ،انتم تخرضون على الفاحشة وعلى زنا المحارم حتى ينحل المجتمع المدني الاسلامي الحنيف،لقد سبق وان قلتم إن الرضا مع الجنس الناعم حلال وليس بزنا كنا على عهد وزير الداخليه البصري في الجامعة عندما بجدوننا مع فتاة طالبة جامعية كان الامن الوطني يلقي علينا القبض ،انها صداقة تجمعنا ،ورغم ذلك كان الهلع والخوف يحوم بين الطلبة .والان اصبح الحال مغايرا تماما للماضي.
حسبنا الله ونعم الوكيل ما هذا يا هذا علامة الساعة
هل التدين يلغي الحياة و منافي لها؟ أي نوع من الحياة توجه إليها الشباب حسب الدراسة؟ العلم في مدارسنا و جامعاتنا المرموقة؟ السفر لارتفاع الدخل الفردي؟ الزواج لتوفر الشغل و الدخل؟ الاستثمار لتوفر الشفافية؟ الالتزام السياسي و الانخراط الحزبي لوجود دولة ديوقراطية؟ الاغتناء لوجود تكافؤ الفرص أمام الثروة و عدم وجود الاحتكار؟ الثقافة لوجود مكتبات الأحياء؟ الرياضة لوجود الملاعب؟ الثقة في الحاضر و المستقبل؟ أم الحياة هي المخدرات، لجريساج، السرقة؛ الخمور، الانحراف، الهدر المدرسي، الجرائم ضد الطفولة و الأصول، العقوق، قوارب فقدان الأمل، قوارب الموت، التطبيع و التصهين عند المخخمليين فقط. هؤلاء يحق لهم أن يقولوا أنهم يعيشون! أما أبناء الشعب فحياتهم هي قوارب الموت أعلاه كيدوزوها فطور، غذا أ عشا بالكرامة و الخوف على بلادهم مما يحاك لها. حياة صعبة؛ لكنها حَارَّة. حياة الرجولة، الوطنية و ليست المخملية في رعاية الفساد! أبناء الشعب يضحون و مستعدون للتضحية؛ المخمليون مستعدون للحقائب و الهروب عند أول اختبار في الحياة و الوطنية
التدين المورُوث هو المعنِي بَالأمر و ليس الدِّين بمَا هو إيمَان و عمل الخير (َالصَالحَات).
الفقه المورُُوثَ البشرِي ضخم المظَاهر و الشعَائر على حسَاب القيم. الشعَائر هي فقط للتحفِيز لعمل الخير و ليس لجمع الحسنَات! الحسنَات تجمع بالأعمَال و القيم.
المسَاجد عَامره يوم الجمعه و نفس النَاس تجدهم يتحرشُون و يغتَابُون و يغشُون فِي العمل و البيع و الشرَاء و يوسخُون الشَارع العمُُومِي….
مند صعود حزب لبجدا لمنابع لقرار وفتح طريق لاتباعه وتبيعاته في احتكار وظائف تعيينات مناصب زبونيه ولمحسوبيه لحزبيه وتخريض عل 3شركات ليس في حب لمستهلك المغربي بل فتح طريق لتركيا ان تغزو المغرب فنيا ثقافيا تجاريا اقتصاديا صناعيا وصفقت لطوروط لمغشوشه بين جديده واسفي عدد من شباب تراجع عن الدين وتدين وادرك ان شعارات من يقومون أنفسهم انهم ثقات ونطفاء غلبت عليه اغراءات وشهوات باعو الوطن والمواطن والدين من أجل ليترزاق لفاحش أجور خياليه تعويضات متيازات تعدد مناصب تركبن اتباع نليعات عشيقات وشعب وشباب يعاني خصوص بعد الحجر لمنزلي حوالي 22مليون مروكي اصبحو على حافات لفقر ولباطله عدد من مقولات وشركات أعلنت افلاسها سرحت آلاف عمال وشعب يعاني ويعاني حكومة خارج تغطيه تنتشي بتعليمات كل نهايه شهر اغرقت الوظائف ومناصب بصاحب زبونيه لحزبيه هد هو السبب الحقيقي الدي جعل ملاين شباب يحقد عل اهله ودينه ووطنه وأصبح يواجه البحر ليخوي الوطن زد انتشار البطاله الفقر الاجرام لنتحار طلاق هروب أزواج عل أولادهم بسبب لفقر وجوع نعم رؤيه الملكيه له ابعاده في الإصلاح لاكن اليد الواحده لاتصفق واحد يبني وحزب يهدم ويستنزف ملاير
والعكس صحيح ماكنا نرى المساجدة مكتضة قبل الآختراعات الإكرونية والآنترنت فالتدين بدأ يقبلون عليه من جميع بقاع الدنيا، والتدين هوا الحياة أما البعد عن التدين هوا البعد عن الحياة والتدين هو الإزدهار الحقيقي في جميع المجالات والعلاقات.
السؤال هو اليس من الدين الاقبال على الحياة
انها حرب بلا هوادة لسلخ الامة من هويتها لكن على رسلكم فهذا دين الله عز وجل وقد تكفل بحفظه ونصره ولو كره المطبعون
حين نجد عناوين لتقارير دولية كهذه تقول
1. تقرير دولي: المغاربة من أكثر الشعوب تدينا في العالم
2. المغاربة ثالث شعوب العالم الأكثر تدينا
3. تقرير رسمي يكشف أن المغاربة أكثر الشعوب تديّنا بإيطاليا
4. معهد “غالوب”: المغاربة ثاني أكثر شعوب الأرض تدينا
5. إرتفاع نسبة التدين بالمغرب بنسبة %94
6. دراسة: المغاربة ضمن أكثر الشعوب العربية صلاة بشكل يومي ووووإلخ
وغيرها من العناوين الكثيرة التي نشرتها مختلف المواقع العربية والأجنبيية عن تدين المغاربة ثم بعدها نجد عنوان كهذا يتكلم عن تراجع حالة التدين بين المغاربة
فإذن من سنصدق كمغاربة ؟؟
وثانيا التدين شئ محصور بين الخالق والمخلوق ولا أحد بإمكانه الإطلاع عليه كي يقول بأنه تراجع أو ارتفع لأننا حين نصلي أو نصوم أو نتصدق أو نحج وووو فنفعل ذلك لوحدنا ولا يرانا غير الله سبحان وتعالى فكيف وصلو أصحاب هذا التقرير لهذا الاستنتاج على أن تداين المغاربة تراجع !؟؟ أم هي أمنيات العلمانيين الذين وضعو هذا التقرير ليُبعدو المغاربة عن دينهم ؟؟ نحن نقول لهم تقريركم زائف وبالعكس الرجوع للدين أصبح يسود المغرب وكل العالم والاسلام في انتشار يوما عن يوم يإذنه تعالى
انت أرى العكس يعني أصبح الشباب يتزايد يوما بعد يوما ،والتدين لا يمنع الإنسان من حقه في العيش، هده التقارير و الأبحاث تكون مزيفة وغير دقيقة، اللهم إن كانت تمهيدا لإجراءات غير محسوبة،
للدين جاءهم العنوان مستفز و يتساءلون متى منع الدين الحياة؟ الجواب انه في الدين على سبيل المثال أسلوب الترهيب و الوعيد و يحرم عليك كل شيئ جميل في الحياة، السعودية حرمت على المرأة متعة سياقة السيارة و متعة السفر لوحدها من دون مدايقة و هدا سببه الدين. هناك السماح بتزويج الطفلة الصغيرة من غير ادنها في الاسلام و هده جريمة ضد الحياة و لو كانت الشريعة تطبق لرأيت الناس المتقاعسين عن ممارسة الطقوس الدينية يجلدون في الشارع و يرمون من الشواهق.
أرى عكس ذالك معظم الناس الذين اعرفهم تابوا الى الله سبحانه وتعالى في ظل تنامي الأمراض والاوبئة ولم يعد هناك ما يبشر بالخير إلا ما يرضي الله
و الفتنة اكبر من القتل و لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و الاخرة و اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
لي دني ولكم دينكم انا خلقت مسلما وابقى مسلما واموت مسلما واطلب الله ان يحمين من المنتقدين في دينهم لان الحيات مغرورة تغر بالمغرور اسلامي هو عصمة ديني الاسلام هو المحبة والايمان والعطف والرأفة والاطمئنان والتعاون والمعاملة الصالحة من له دين ليس له حيات الدين هو الطريق المستقيم هو نور الانوار كما قال المقال كن ابن ماشئت واكتسب ادبا الادب من الايمان والجهل من العصيان
هناك فراغ روحي وقلب مليء بالمادة وإنفكاك في العلاقات الإجتماعية وحب الأنا وعقلية القطيع نحو الأجانب وفتن عصر الأوبئة عدة عوامل زادت الهوة بيننا وبين المسلم الحقيقي
وكأن التدين ليس فيه حياة! الحياة الحقيقة هي أن تعيش متدينا..
الززاير تشن حربا ( و ليست حملة ) و هي تعلن كراهية صريحة للمغرب في القنوات و وسائل التواصل الاجتماعي :
يجب على المغرب تغيير تعامله مع الززاير لسعيه تقسيم صحرائنا عن مغربنا وخلق البلبلة و الفتن في المغرب :
1 ـ التخلى عن الطيبة الزائدة مع الززاير ” كفى من الدبلوماسية الناعمة وتحزار ”
2 ـ قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع العدو الززايري و فرض الفيزا بطابع ( timbre ) فيه خريطة المغرب كاملة
3 ـ نشرة الاخبار باللغة الانجليزية ( و إذاعة و جريدة لشرح مشكل الصحراء للعالم و تعرية أهداف الززاير )
4 ـ تكوين أساتذة الجامعات تخصص اللغات الاجنبية و محدثين بارعين ( مفاوضين ) وتأطيرهم للدفاع عن وحدتنا الترابية
5 ـ رفض التفاوض مع الانفصاليين الارهابيين ـ الززاير هي البوليساريو ـ حلم منفذ على المحيط الاطلسي.
6 ـ طرد كل انفصالي من الدراسة و العمل و محاكمته بالسجن المؤبد أو الاعدام بتهمة الخيانة و التآمر والارهاب بدون رحمة
7 ـ إلى مزبلة التاريخ فكرة اتحاد المغرب العربي إذا كان على حساب وحدتنا الترابية.
8 ـ نشر الدروس عن حب الوطن في المساجد و الدفاع عنه ” حب الوطن من الايمان ”
هذا دليل على بداية استفاقة المغاربة من الاوهام الطفولية التي يروجها الشيوخ وباقي المرجعيات الدينية التائهة، يبدوا ان ضربات المنطق والعقل بدأت تهشم الخرفات الطفولية وهذه مجرد بداية فقط.
هههه شخصيا انا استغرب من المعلقين الذين يقولون ان الدين لا يتعارض مع الحياة حين ان الدين يركز على الحياة بعد الموت و نسي ان هنالك بالفعل حياة نعيشها حيث بدأ يحرم في كل ملذات الحياة التي هي موجودة بالفعل في الجنة مثل حور العين و انهار من الخمر . بطبيعة الحال الشباب يعزف عن الاشياء التي تغص من حريته . انا و الكثير و الكثير من اصدقائي و الشباب لا نريد علاقة بالرجعية و التخلف نريد الحرية و الحقوق ليس من حق اي احد ان يتدخل في الشؤون الشخصية الاخر و شخصيا ساربي اولادي.على القيم الإنسانية ولن تفرض عليهم قيود لحياتهم
في الحقيقة ماكان سائدا ولايزال لكن بشكل أقل هو سعي أفراد ومجموعات لتشكيل هوية جماعية ظاهرة في سعي لكسب موقع داخل المجتمع . أهل علم الاجتماع يعرفون الأمر جيدا. فانسداد أبواب المشاركة الحقيقية للناس في المجتمع والسياسة يجعلهم حتما يبحثون عن التكتل. وطبعا الدين ما هو الا لباس لهذا التكتل لأن أصحابه يبالغون في إظهار هويتهم للأخرين حيث يحسون أنهم في صراع مع الاخر وأن الآخر يحاربهم. وطبعا الدبن ليس فيه مثل هذه الوضعيات الصراعية
مغربي يكون سكران نهار لخميس ونهار جمعة تلقاه هاز صلاية وغادي الجامع يصلي . أوطورفيرس
ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياة الدنيا و اطمانوا بها و الذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم
لا اظن ان يكون اصحاب هذه الدراسة الا من الذين يسعون الي تدمير التدين وخاصة الاسلام.. فيطلقون هذه الدراسات الوهمية التي لاتعتمد علي حقائق.. فالعكس هو الذي نلاحظه في السنين الاخيرة حيث اقبال الشابات والشباب علي التدين ‘فتري المساجدة مكتظة بالمصلين واغلبهم شباب.. .فاين هو هذا التراجع الذي رصدتموه ايها (الدارسون)..؟!!الم تلاحظون ان الشباب الاروبي والامريكي يلتحقون افواجا بالاسلام؟!!فسبحان الله من حقدكم علي الدين وتضليلكم للناس بهذه المعلومات المزيفة..!! فالدين بدآ قويا وسينتهي كما بدئء ولو كره الملحدون…
۞ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
عن أبي سعيد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرًا بشبْر، وذراعًا بذراع، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْر ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ))؛ قلنا: يا رسول الله؛ اليهودُ والنَّصارى[1]؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((فَمَن؟!))
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ، يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَأَمَانَاتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا، وَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ»
طبعا لما تخلت الدولة على التوعية الدينية و اصبحت وسائل الا علام تافة و تركنا الشباب عرضة للوهابيين من دعاة اليوتيب فنفر الشباب من الدين واتبعوا الغرب المتقدم والمنظم لاننا نحن لا نعطي لديننا اية قيمة في تعاملنا مع الغير : تخلف،كذب, غش، خيانة الامانة، نفاق اجتماعي، الخ… التدين لا يقتصر على الفرائض و انما على الخلاق التي قلت كثيرا في وقتنا. الملخص اننا مسلمون بالاسماء فقط.
إذا تعرضنا لهجوم بماذا ستتم التعبئة؟الحياة الجديدة هي التطبيع الجديد؟هذه هي الحياة الموعوة؟بماذا وأية حياة تحقق الاستقلال؟بماذا وأية حياة وصلنا للإفلاس السياسي، الاقتصادي،الاجتماعي،الشبابي،المدرسي، الجامعي،العائلي؟بيل كلينتون ربط عضويا بين موازنة الميزانية و موازنة و ميزانية القيم!نحن قمنا بموازنة الحياة بموازين والتحلل من كل شيئ!استوردنا الوجودية و ربطناها بالوجود بجسد الموجود المتفرج المفعول به و ليس الفاعل،وجودية بدون استقلال مادي،بجشع مادي لحفنة من المخلوقات و بؤس للأغلبية الساحقة، وجودية بدون حرية، وجودية الجيب،البطن، النهب،السلب،الفرج؛ وجودية بدون فكر،إنتاج،تحرر،ثقافة،وجودية الالتزام بعدم الالتزام، وجودية الطغيان،النطح و التفطاح،وجودية الاستسلام و التطبيع!أين الحياة في كل هذا؟ حياة بدون مقومات الموت و لا الحياة.حياة اللاحياة! برلمان مخشب،سياسة متخثرة، رايبة، بايرة،متكلسة،متعفة!أعيدوا تعريف الحياة!
التدين يلجا له ضعفاء الذات و نقصاء العقول الاديان عدوة الانسانية
تقرير عليه علامة استفهام . الحياة من دون دين كجسد بلا روح
سؤال فقط ماهو تضاد في أن يعيش الانسان حياته ويكون متدينا في دان الوقت عنوان المقال مستفز
هذا ما يريده اعداء الدين الإسلامي ولا يسعني إلا أن أقول:لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تصاب بالوهن وما معنى الوهن يا ترى؟ الوهن يعني حب الدنيا وكراهية الموت ،ولكن لا يمكن أن نجزم في ظل كرونا والمساجد مغلقة ،إلا أنني أكاد أجزم أن الإيمان بالله وبمحمد رسول الله قد ازداد انتشارا وشعبية وبصورة عجيبة وهذا ما لا يستطيع إدراكه عبر استطلاعات الرأي أو مظاهر البشر ،
ومثلا آخر يقرأ عبر السيدة الفرنسية التي كانت محتجزة بمالي وتحمس شخصيا رئيس فرنسا أن يستقبلها إلا أن المفاجأة فاجاته باسلامها وتنوي الرجوع إلى مالي .وغضب السيد الرئيس ،مثلا آخر في بعض الدول الغربية وعلى إثر أساءة الرئيس الفرنسي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تدافع الكثير من الفرنسيين للتوجه إلى المساجد و البحث في الدين الإسلامي ،لا تقلقوا مستقبل الدنيا هو الإسلام أحب من أحب وكره من كره ،ووضع الكمامة رجالا ونساء انما انذار وابتلاء رباني لعل الإنسان يتوب ويستقيم ،الكمامة تعني النقاب للمرأة ،و تعني العدول عن منع النقاب للمرأة بالنسبة للرجل.
سلام انا وأنت غير موجودين بتاتن
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة و ان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون
لا أفهم شيء غريب ما دخل الدين هنا هل الدين يتعارض مع الحياة او الإقبال على الحياة هل من يبحثون في هذا المجال من كوكب آخر، حسب ما أرى و اخالط من الشباب العديد منهم حتى أن عطس يحمد الله وأن بدأ الاكل يقول بسم الله والحمد لله في آخر الطعام واما الصلاة ولله الحمد فالمساجد كلها شباب بالعكس ولله الحمد فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هل انا احلم ام هم من يحلمون …
الانترنت وداعش فضحتا الاسلام الحقيقي الذي بني على جهاد الطلب ليكون الدين كله للله.
دين بني على السبي والغزو اسلم تسلم..
اما لكم دينكم وليا دين فهي اية منسوخة باية ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون..
هذا هز الاسلام لو كان لااكراه فالدين لما غزوا شمال افريقيا..
لان ليس اجدننا من هجم على العرب..
الاقبال على الحياة بدون تدين يعتبر سفر عبر المجهول الذي يؤدي لا محالة الى سوء العاقبة، و عدم الراحة النفسية. اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا.
تحياتي للجميع
وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِی فَإِنَّ لَهُۥ مَعِیشَةࣰ ضَنكࣰا وَنَحۡشُرُهُۥ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾ [طه ١٢٤]
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱسۡتَجِیبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا یُحۡیِیكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ یَحُولُ بَیۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥۤ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾ [الأنفال ٢٤]
العيش للحيوان والنبات . الحياة للإنسان ( أساسها العقل والتمييز والتأمل في الكون )
شيء طبيعي لأن دور العبادة أغلقت وتم التضييق عليها بعلة كورونا أنا لا أفهم قرار فتح بعض المساجد دون الأخرى لأن هذا لا يساعد على الحد من انتشار الوباء نظرا لتكديس المصلين في مساجد مركزة. أي حكمة لدى المسؤولين !!!! لكن رب العزة يطمئننا لحال الاسلام: يريدون أن يطفؤوا نور الاه بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون”.
حسبي الله و نعم الوكيل لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
عن اي إحصائيات تتكلمون؟هل تريدون شعب خارج عن الملة و الظين ام شعب دو اخلاق منحطة و مميع؟اتقوا الله و كفى من زعزعة عقيدة الأمة
عندما ذكر رسولنا صل الله عليه و سلم: انما بعت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني لا خاف ان الدين اخلاق و معاملة و و توادد و تراحم بين الناس وسلوك اجتماعي نبيل فهده القيم انعكاس ايجابي على العقيدة فإدا كان تفعيل العقيدة بتطبيقها بالاركان الخمس دون انعكاسها مجتمعيا بمبادئ القيم و العقيدة و المعاملات فلا يجوز التكلم عن العقية و العكس صحيح.