مروج للمشروبات الكحولية يسقط بيد أمن تزنيت

مروج للمشروبات الكحولية يسقط بيد أمن تزنيت
صورة: أرشيف
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:22

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، الثلاثاء، من حجز أزيد من 200 قنينة من المشروبات الكحولية كانت محملة على متن سيارة خفيفة.

وأوضحت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن هذه المشروبات الكحولية حجزت داخل سيارة مصلحة تابعة لشركة خاصة موازاة مع توقيف سائقها؛ وذلك بعد محاولة فرار فاشلة انتهت باعتقاله وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا رصد كل الجرائم والمخالفات المرتكبة في إطارها.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المحجوزات، التي كانت في طريقها للبيع بمدينة تزنيت والجماعات المجاورة لها، أحيلت على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا التدخل، وفق مصادر هسبريس، في سياق العمليات الأمنية الاستباقية التي باشرتها الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية طيلة الأسابيع الماضية والتي تروم خلالها محاربة مختلف أنواع الجريمة والتصدي لكافة الظواهر المشينة المتعلقة بترويج المخدرات والخمور والمؤثرات العقلية.

إدارة الجمارك الشرطة القضائية المشروبات الكحولية تزنيت

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‫تعليقات الزوار

6
  • مغربية متابعة
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:28

    لا حول ولا قوة إلا بالله ، نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

    6
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  • [email protected]
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:28

    لا حول و لا قوة الا بالله .. إلى أين نسير و الترويج للكحول مع حلول شهر رمضان المبارك … الله يهديهم الطريق المستقيم

    7
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  • [email protected]
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:29

    اللهم إنا صائمون ما هذا المنكر. إدخال ااسلعة مع حلول شهر رمضان. ااحمد لله على نعمة الصحة والبعد عن المحرمات

    4
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  • متقاعد
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:39

    نتمنى لك ظيافة ميمونة في هذا الشهر المبارك في احدى السجون المصنفة كعكاشة!!!!! الخمر لمن في هذا الشهر المبارك الكريم؟؟؟؟ أقصى العقوبات تتمناها لك !!!!

    1
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  • أمين
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:44

    لقد اشتريت 10 قارورات من مشروب الويسكي تحسبا للشهر الكريم وسأرتشف فقط كأس مثلج منه مع الشيشة بعد كل صلاة التراويح شوية لربي وشوية لعبدو والله يعفو على الجميع ورمضانكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

    -10
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  • حسن بن علي
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:53

    بعض المعلقين يضخمون من مسألة بيع الخمور وكأن الخمور لا تباع في المغرب…في حين انها تباع في المحلات العامة نهارا جهارا و بترخيص من السلطات ….و تدر مداخيل على ميزانية الدولة.
    اعتقال المهرب ليس له علاقة بالوازغ الديني كما يعتقد البعض …. بل لكونه يروجها دون ترخيص….

    4
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