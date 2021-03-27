مروحية الدرك تنقل امرأة من آيت عبدي إلى ميدلت

نقلت مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي، صباح السبت، امرأة من منزلها بدوار أنارغو بمنطقة آيت عبدي، التابعة لجماعة إملشيل، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت، وذلك بعد أن وضعت مولودها في منزلها بطريقة تقليدية.

وتدخلت مروحية الدرك الملكي لنقل المرأة المذكورة بطلب من عامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، لكون المرأة تعاني مضاعفات بسبب الوضع وبعد المسافة الفاصلة بين مدينة ميدلت والمنطقة حيث توجد المعنية بالأمر (9 ساعات من السير على الدواب).

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن المروحية التابعة لجهاز الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطة الإقليمية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت، قامت بنقل المعنية بالأمر ومولودها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ووضعها تحت المراقبة الطبية إلى حين استقرار حالتها الصحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفريق الطبي والتمريضي (برئاسة المندوب الإقليمي للصحة الدكتور حسن بوزيان) المرافق للمروحية، قام بإجراء عملية بسيطة للمرأة في منزلها وقدم لها الإسعافات الأولية واتخذ الإجراءات اللازمة حتى يتم نقلها في ظروف حسنة مباشرة إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي بميدلت.