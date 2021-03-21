مروحية تنقذ امرأة وضعت توأمين وسط الثلوج

تدخلت مروحية تابعة لمصالح الدرك الملكي، الأحد، لنقل امرأة نحو مستشفى ابن باجة بتازة بعد لحظات من وضعها لتوأمين، وسط محاصرة الثلوج وفي ظروف صعبة، بدوار أولاد علي التابع لجماعة تيزي ويسلي بدائرة أكنول بإقليم تازة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فقد تعذر نقل الأم وهي حبلى بواسطة سيارة إسعاف بسبب قطع الثلوج للمسالك الطرقية بالمنطقة، مبرزة أن مخاض الولادة فاجأ المرأة المعنية في طريقها إلى المركز الصحي لتيزي ويسلي؛ ما أدى إلى معاناتها من مضاعفات صحية خطيرة، بعد وضعها لمولوديها وسط الثلوج.

المصادر ذاتها أفادت بأنه جرى تسخير مروحية تابعة للدرك الملكي لإنقاذ الأم وتوأميها بتنسيق مع السلطة الإقليمية لتازة، مبرزة أن طاقما طبيا وتمريضيا في طب المستعجلات أشرف على تقديم الإسعافات الضرورية للمعنيين خلال هذه الرحلة الجوية.

المصادر ذاتها أوضحت أن المروحية المذكورة حطت بمطار سيدي حمو مفتاح ضواحي مدينة تازة قبل نقل الأم وتوأميها، على وجه السرعة، على متن سيارة إسعاف نحو جناح الأم والطفل بمستشفى ابن باجة.

وقال خالد الفيلالي، مدير مستشفى ابن باجة بتازة، في تصريح لهسبريس، إن أم التوأمين ورضيعيها يوجدون في حالة صحية جيدة وتحت العناية الكاملة داخل المستشفى.