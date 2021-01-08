مروحية تنقذ شخصا وسط السيول في تارودانت

استعانت السلطات الإقليمية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية بإقليم تارودانت، الخميس، بطائرة هيليكوبتر، تابعة للقوات المسلحة الملكية، من أجل إجلاء شخص يعمل حارسا بمقلع الرمال الموجود بواد سوس على مستوى دوار أكادير الطلبة، التابع لنفوذ جماعة سيدي دحمان (قيادة افريجة، دائرة تارودانت)، حاصرته مياه الوادي الذي يخترق المنطقة.

التدخل الاستعجالي أفلح في إنقاذ حارس المقلع الموجود بجانب الوادي المذكور، الذي ارتفع منسوب المياه فيه بفعل التساقطات المطرية المستمرة التي تشهدها المنطقة على غرار العديد من جهات المغرب خلال هذه الأيام.

وفي السياق، وحماية لأرواح الساكنة ومن أجل سلامتهم، تهيب اللجنة الإقليمية لليقظة والتنسيق بكافة ساكنة إقليم تارودانت توخي الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، واحترام توجيهات السلطات العمومية، إثر النشرات الجوية الإنذارية من الدرجة الحمراء، الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بخصوص الأمطار العاصفية والتساقطات الثلجية التي تعرفها المملكة.

يذكر أن عملية الإجلاء سالفة الذكر، التي همّت الحارس البالغ من العمر حوالي 68 سنة، جاءت بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي ومصالح الوقاية المدنية واللجنتين الجهوية والإقليمية للأمن، تحت الإشراف الفعلي لوالي جهة سوس ماسة وعامل إقليم تارودانت، وبالحضور الميداني لكافة المصالح الأمنية الإقليمية والسلطات المحلية بعين المكان.