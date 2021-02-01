مروحية تنقل أما وجنينا إلى مستشفى ميدلت

مروحية تنقل أما وجنينا إلى مستشفى ميدلت
صورة: هسبريس
الإثنين 1 فبراير 2021 - 19:21

نقلت سيدة كانت تعاني من مضاعفات صحية بعد أن وضعت جنينها بمنزل أسرتها بدوار تامزاغارت، الواقع بمنطقة “أيت عبدي” بجماعة إملشيل إقليم ميدلت، صباح الإثنين، عبر مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي للقيادة الجهوية بفاس.

وتم نقل الأم ووليدها من مسقط رأسها بمنطقة أيت عبدي إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة ميدلت، وهي تعاني من مضاعفات صحية بعد أن وضعت جنينها بالطريقة التقليدية بمنزل أسرتها، حيث تم التكفل بهما طبيا، وفق إفادة مصدر مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة.

وحسب المعلومات التي وفرها المصدر نفسه، لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اللجنة الإقليمية لليقظة للتخفيف من آثار موجة البرد على الساكنة المحلية والجبلية، التي يترأسها عامل إقليم ميدلت، وبعد علمها بالوضعية الصحية للأم، قامت بتسخير كل الوسائل الممكنة لإسعاف المعنية التي تمكنت من وضع مولودها.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تدهور الحالة الصحية للمعنية بالأمر تم تسخير مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي، تحت إشراف مباشر من عامل إقليم ميدلت، ليتم نقل السيدة ومولودها جوا إلى المستشفى الإقليمي بميدلت، لوضعهما تحت المراقبة الطبية وتلقي الرعاية الصحية.

إقليم ميدلت جماعة إملشيل نقل مريض بمروحية وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

6
  • richi
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 19:29

    بادرة طيبة شكرا لكل من ساهم فيها .

    10
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  • نعمان محمد
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 19:33

    هادي لايك عليها يارب تعم هاد المبادرة المغرب كل

    13
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  • ابن مسعود
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 19:38

    تحية لعامل اقليم ميدلت وللدرك الملكي على هذا العمل الجليل

    10
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  • موحا مونتريال
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 19:57

    نحن نعلم ماذا يجري في المغرب
    كم من ام ماتت أمام المستشفى و كم من مريض لقي حتفه بسب إهمال المستشفيات
    لن تقنعوننا انكم تسعون الى ما فيه خير للمواطنين

    3
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  • kala
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 20:12

    كفانا تشهيرا وتسويقا لأشياء خرافية، والله شاهد علي أنا في الدار البيضاء وماشي ميدلت!!! السيد جاري عمل حاذثة مميتة هو وابنه الصغير والثالت توفي ومني فاق مني الانعاش في مستشفى موريزكو نهار الموالي خرجوه، أحبك بلدي

    0
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  • mohamed elayané
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 20:16

    اللهم اشف وعاف كل مريض في العالم كله

    0
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