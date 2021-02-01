مروحية تنقل أما وجنينا إلى مستشفى ميدلت

نقلت سيدة كانت تعاني من مضاعفات صحية بعد أن وضعت جنينها بمنزل أسرتها بدوار تامزاغارت، الواقع بمنطقة “أيت عبدي” بجماعة إملشيل إقليم ميدلت، صباح الإثنين، عبر مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي للقيادة الجهوية بفاس.
وتم نقل الأم ووليدها من مسقط رأسها بمنطقة أيت عبدي إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة ميدلت، وهي تعاني من مضاعفات صحية بعد أن وضعت جنينها بالطريقة التقليدية بمنزل أسرتها، حيث تم التكفل بهما طبيا، وفق إفادة مصدر مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة.
وحسب المعلومات التي وفرها المصدر نفسه، لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن اللجنة الإقليمية لليقظة للتخفيف من آثار موجة البرد على الساكنة المحلية والجبلية، التي يترأسها عامل إقليم ميدلت، وبعد علمها بالوضعية الصحية للأم، قامت بتسخير كل الوسائل الممكنة لإسعاف المعنية التي تمكنت من وضع مولودها.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تدهور الحالة الصحية للمعنية بالأمر تم تسخير مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي، تحت إشراف مباشر من عامل إقليم ميدلت، ليتم نقل السيدة ومولودها جوا إلى المستشفى الإقليمي بميدلت، لوضعهما تحت المراقبة الطبية وتلقي الرعاية الصحية.
بادرة طيبة شكرا لكل من ساهم فيها .
هادي لايك عليها يارب تعم هاد المبادرة المغرب كل
تحية لعامل اقليم ميدلت وللدرك الملكي على هذا العمل الجليل
نحن نعلم ماذا يجري في المغرب
كم من ام ماتت أمام المستشفى و كم من مريض لقي حتفه بسب إهمال المستشفيات
لن تقنعوننا انكم تسعون الى ما فيه خير للمواطنين
كفانا تشهيرا وتسويقا لأشياء خرافية، والله شاهد علي أنا في الدار البيضاء وماشي ميدلت!!! السيد جاري عمل حاذثة مميتة هو وابنه الصغير والثالت توفي ومني فاق مني الانعاش في مستشفى موريزكو نهار الموالي خرجوه، أحبك بلدي
اللهم اشف وعاف كل مريض في العالم كله