مزراوي: عانيت من أخطر إصابة في مساري

عبر الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، عن سعادته بعودته مرة أخرى إلى “المستطيل الأخضر” بعد غياب ناهز شهرين بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى العين، مؤكدا أن الجميل هو أن العودة جاءت قبل تتويج فريقه بلقب الكأس.

وقال مزراوي في تصريحات على القناة الرسمية لناديه: “بالنسبة لي، الأمر كان رائعا بأن أعود مرة أخرى إلى أجواء المنافسة.. وأنا سعيد للغاية بذلك، خاصة أن ذلك حدث قبل تتويج الفريق بكأس هولندا؛ لأنني كنت أتمنى ألا أتابع ذلك من المدرجات”.

وأضاف المتحدث نفسه: “الإصابة التي تعرضت لها كانت الأصعب في مساري الرياضي، وقد كانت تحمل مخاطر كبيرة؛ لأن الإنسان لديه عينان يريد أن يكون قادرا على استخدامهما بشكل جيد طوال حياته، ولم أكن أرغب في المخاطرة بعيني.. وقد أخافتني هذه الإصابة كثيرا؛ لكنها أصبحت من الماضي، وأتمنى أن أعود إلى اللعب بشكل طبيعي”.

وتواجد الدولي المغربي ضمن تشكيلة الفريق الذي تُوج بكأس هولندا على حساب فيتيس أرنهايم، الأحد الماضي؛ غير أنه ظل ملازما لكرسي الاحتياط ولم يُقحمه المدرب، قبل أن يُشارك لدقائق في مباراة الخميس الماضي أمام أوتريخت.

يُشار إلى أن نصير مزراوي، البالغ من العمر 23 سنة، كان قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى العين، على إثر تسديدة قوية خلال مباراة فريقه أمام فالفيك في فبراير الماضي، ليغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب قبل أن يعود مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية.