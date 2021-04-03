مسؤولة تخرق الطوارئ الصحية بحفل زفاف

تدخلت العناصر الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، لمنع مراسيم حفل زفاف شقيق بديعة بناني، رئيسة مقاطعة أكدال حي الرياض، وذلك بمنزل الأسرة في حي الرياض بالرباط.

وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك تم التدخل في حدود الساعة السادسة مساء، ليتم وقف الحفل وحجز معدات فرقة موسيقية، واستدعاء ثمانية أفراد من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأوردت مصادر هسبريس أن من بين من ستستمع إليهم الشرطة بديعة بناني ووالدتها وشقيقها وبعض أفراد الأسرة، موردة أن مكان إقامة حفل الزفاف يدخل ضمن النفوذ الترابي لرئيسة المقاطعة.

وشددت المصادر ذاتها على أن العرس حضره ما يزيد عن أربعين شخصا من عائلة وأصدقاء العريس، موردة أن الشرطة والسلطة المحلية تدخلت لمنع توافد مزيد من المدعوين.

وستستمع عناصر الشرطة إلى رئيسة المقاطعة وأفراد أسرتها، قبل إحالة محاضر الاستماع على النيابة العامة بابتدائية الرباط من أجل اتخاذ المتعين.