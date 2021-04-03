مسؤولة تخرق الطوارئ الصحية بحفل زفاف

مسؤولة تخرق الطوارئ الصحية بحفل زفاف
صورة: أرشيف
السبت 3 أبريل 2021 - 19:18

تدخلت العناصر الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، لمنع مراسيم حفل زفاف شقيق بديعة بناني، رئيسة مقاطعة أكدال حي الرياض، وذلك بمنزل الأسرة في حي الرياض بالرباط.

وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك تم التدخل في حدود الساعة السادسة مساء، ليتم وقف الحفل وحجز معدات فرقة موسيقية، واستدعاء ثمانية أفراد من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأوردت مصادر هسبريس أن من بين من ستستمع إليهم الشرطة بديعة بناني ووالدتها وشقيقها وبعض أفراد الأسرة، موردة أن مكان إقامة حفل الزفاف يدخل ضمن النفوذ الترابي لرئيسة المقاطعة.

وشددت المصادر ذاتها على أن العرس حضره ما يزيد عن أربعين شخصا من عائلة وأصدقاء العريس، موردة أن الشرطة والسلطة المحلية تدخلت لمنع توافد مزيد من المدعوين.

وستستمع عناصر الشرطة إلى رئيسة المقاطعة وأفراد أسرتها، قبل إحالة محاضر الاستماع على النيابة العامة بابتدائية الرباط من أجل اتخاذ المتعين.

الرباط حفل زفاف خرق حالة الطوارئ رئيسة مقاطعة أكدل الرياض

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‫تعليقات الزوار

14
  • hassan
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:23

    ولا حيعملوا جاجة هههههه

    -7
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  • Abdel
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:24

    و ناري هادي غير رئيسة مقاطعة واش دارت
    كون كانت قايدة كون ماعرفت شنو دارت

    -3
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  • مغربي
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:26

    نتمنى من القضاء أن يكون حازما وسريعا في الحكم كما كان مع بسطاء الشعب وخصوصا أنها مسؤولة يا حسرة يجب رفع عقوبتها .لأنها ممن يضع القوانين ويخترقها.

    9
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  • farid
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:27

    يجب إقالتها من منصبها فورا لكي تكون قدوة لباقي المسؤولين

    5
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  • المسامح كريم
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:28

    يكفي انه تم منع الحفل و هو له تاثير سلبي على العروس بالخصوص التي لم تستطع الاحتفال بزفافها رفقة الاهل….المرجو السماح باقامة حفلات الزفاف بعدد محدود مع اللتزام بالتدابير الصحية حفاظا على العادات و التقاليد…و خلق فرص للشغل ….

    5
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  • محمد
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:28

    مشكلة هادي اش غادي يديرو للماكلة الليوجدوها والتريتور .المهم هادي فرصة الليبغا يدير العرس فابور.

    -5
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  • عبدو
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:28

    وهل سيطبق القانون ام ان السلطات ستتغاضى عن هذا الاستهتار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    3
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  • Farid
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:30

    ها هنا غادي نشوفو اش غادي يوقع ولا القانون عاى صعفاء

    2
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  • khalidi159951
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:31

    رءيسة مقاطعة ،ولو ، القانون يجب ان يسري على الجميع لان اول درس يتلقاه طالب الحقوق وهو مميزات القاعدة القانونية انها عامة ومجرة اي لا تميز بين حماد ولا محماد

    4
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  • tupac chakur
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:35

    نعم هذا هو المغرب الذي نريد..الكل سواسية امام القانون..و الاجراءات تطبق على الجميع بدون استثناء..كما يجب محاسبة هذه المسؤولة التي استغلت منصبها و سلطتها لخرق التدابير الاحترازية و قامت بالتغطية على شفيقها و مساعدته دون اكتراث بالقانون رغم منصبها الحري بها ان توظفه في تطبيق القانون يا حسرة

    4
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  • مواطنة
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:35

    سبحان الله القانون فيه وفيه. فيه أشكال والشعب فيه وفيه. بعض الحالات يعتقل فيه العروسين ويقتادا للمركز الأمني والحضور يأدي غرامة ماليه والعديد من الإجراءات على ولاد الشعب وطبقة المسؤولين فقط يتم استدعاؤهم للاستماع لهم. يعني يمشيو بكرامتهم ويرجعوا بكرامتهم والتبنديق من الفوق . إنه قانون ساكسونيا
    لك الله يا وطني

    3
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  • خالد من الرباط
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:36

    ههههه قانون عندنا شحال زوين شافو غير العرس اما طوبيس عين عودة تيهز 80 راكب تيدوز من أهم شارع في العاصمة عمر شي مسؤول وقفو
    ويبقى السؤال مطروح

    2
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  • السلاوي
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:36

    عادي … هم يعتبرون ان القوانين مفروضة غير على الخيش بيش .. خاس غرامة على كل من حضر العرس .. الحمد لله ان يوم الحساب عند الله كلنا سواء…

    2
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  • omar
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:39

    لفقيه اللي نتسناو بركتو ادخل للجامع ببلغتو

    2
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