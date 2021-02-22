مسؤولية الجزائر في قضية الصحراء

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تعليقات الزوار3
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17:14
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ياك المغرب في صحراٸه و الصحراء في مغربها فين كاين المشكل
لماذا لم تقل الجزائر بالإسم؟ليعرفوا المنتظم الدولي بأنها هي الراعية للإرهاب، نظام الجنرالات يقول المغرب بدون تردد