مسؤولية الجزائر في قضية الصحراء

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‫تعليقات الزوار

3
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    الإثنين 22 فبراير 2021 - 16:46

    ياك المغرب في صحراٸه و الصحراء في مغربها فين كاين المشكل

    3
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  • نزار
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:02

    لماذا لم تقل الجزائر بالإسم؟ليعرفوا المنتظم الدولي بأنها هي الراعية للإرهاب، نظام الجنرالات يقول المغرب بدون تردد

    1
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