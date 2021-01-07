مسؤول أمريكي يدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية أمام الجزائريين

أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين أن تتم في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
واعتبر شينكر، خلال مؤتمر صحافي، أنه “بالنسبة للولايات المتحدة، وحدها المفاوضات السياسية بين المغرب و”البوليساريو” في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي كفيلة بأن تقود إلى تسوية” لقضية الصحراء.
وشدد على أنه “حان الوقت للسير باتجاه حلول شجاعة”، مبرزا أن “كافة المساعي التي تمت مباشرتها سابقا باءت بالفشل”.
وأشار شينكر، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، في إطار جولة بالمنطقة، ستقوده أيضا إلى المغرب، في هذا الاتجاه، إلى أن اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية هي “مقاربة شجاعة” ترمي إلى إيجاد تسوية للخلاف حول الصحراء.
من جهتها قالت الجزائر إنها أجرت اليوم تقييما شاملا وصريحا لعلاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة الدور المنتظر منها ضمن الشرعية الدولية، في إشارة إلى انزعاجها من التحولات التاريخية بين الرباط وواشنطن.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللقاء مع شينكر “كان فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية لمواجهة التحديات الراهنة”.
وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى الجزائر بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية عامة لواشنطن في مدينة الداخلة.
وكشفت تقارير دولية سابقة أن النظام الجزائري يعوّل على لوبي أمريكي يعمل لحسابه من أجل دفع إدارة جو بايدن إلى التراجع عن موقف دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة.
لماذا لم تنتقد الجزائر اعتراف امريكا للقدس عاصمة لأسرائيل؟ نم الجزائر هو تفرقة المغرب لا غير.
العز والنصر للعلاقات المغربية الأمريكية .ولا عزاء لجارة السوء الحقودة
السلام عليكم.ههههه انها أحلى صفعة تلقتها الجزائر من المسؤول اللذي كانت تعول عليه لي يكون بجانبها..ما أروعك يا سيد ترامب.لقد أدخلت الكل إلى جحورهم بقرارك التاريخي لاعترافك لسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية.هذه أقوى صفعة أعجبتني بعد صفعة السيد ترامب
هذا نوع جديد من التصرفيق….واش تقدينا….والله الى وجهكوم قاسح
يجب إرسال التهنئة الى الرئيس الجديد جو بايدن و لا للمماطلة. لا تحسبن الحلوى التي وكلتومونه اياه في مراكش و هابي بيرزدي تويو لي دربتوليه راكوم درتوه في كرشكم … و سيفطو لسيد قبل ما يلغي كلشي و نرجو للصفر ناس راه مكتفكرش بحالكم.
انتهى الكلام لا تنتضروا يا حكام الجزائر بايدن ليسحب اعتراف ترامب بمغربية الصحراء وقالها لهم وجها لوجه وفي عقر دارهم يا شحال خايبة
إلى كهول الجزائر المحتلة:
“موتوا بغيظكم” يا أولياء و جيران السوء.
سمعوني راني سمعت هاذ الخبر في مواقع التواصل لا اعطيها المصداقية حتی اعود لهسبرس لاتاكذ واخبار اخری ايضا الحياد لتبقی المصداقية حتی لو في قضيتنا الاولی
اعتقد ان الجزاءر سوف لن تغضب من هذا التصريح الداعم لوحدة المغرب..لأن الساسة في الجزاءر داءما يقولون انهم غير معنيين بقضية الصحراء..وان المشكل هو بين المغرب و البوليساريو
مبروك علينا. هدي البداية أماازال مازال….
مي تكذبوا عيني عينك نحن في عصر الانترنت ليس في عصر التكليخ. شوف اركع و طبع و بلع .
لا يصح إلا الصحيح والصحراء مغربية
أعتقد أن النظام الجزائري لم يستفق بعد من هول الصدمة..
أيييه عطيه لعصير….وا فينك أبوقادوم
خطوة هامة من اجل وضع نظام العسكر امام الامر الواقع و اجباره علی مراجعة سياسته التامرية ضد مصالح المملكة المغربية
هذا اسميه “قصف جبهة من الداخل” هههه
صفعة العام الجديد و مزال مزال
ويستمر المسلسل الكوميدي الجزائري لتسلية العالم في ضل جائحة كورونا، الضحك
اين هم رجالات الوقاية المدنية لا نراهم اثناء الحريق، ولا الغريق ولا الفيضانات…حالتهم تبدو انهم بحاجة الى من ينقدهم…
اين هم الولاة والعمال…،رجالات الداخلية …ام الوزارات..اين هي من متابعة او محاسبة الشركات المخولة لها بتدبير المرفق الحيوي…اوا لا توجد عدالة وقضاة متخصصون في مثل هاته الصفقات، ام ان ليس لدينا تكوين في هدا الميدان، ام ان هاته الشركات المعنية بالتدبير التشاركي فوق القانون..ام ان هناك ايادي تشاركها المال او الاسهم او الربح…
اين هي الصحافة…الاقلام الحزبية والمستقلة.. ام فقط يوجد التطبيل عند مواضيع الفن والرياصة والفضائح…
اين هي جمعيات المستهلك…اين هي اصوات الجمعيات السكنية…
هناك الشي الكثير الدي يمكن فعله…وهو ايقاض الضمير البشري للرفع بالمستوى المعيشي لكل مواطن…وهدا حق يجب الدفاع عنة بكل مواطنة وعدالة…
الحنك الأول كلا صفعة في عقر داره الخراير والحنك الثاني غادي ياكلها في الرباط. انتظروا يا عديمي الأصل.
قاليك ينتظروا بايدن باش يلغي الإعتراف بمغربية الصحراء ههههه أجهل الجاهلين.
منا القدام ما كاين غير بربلاق.
إذا كانت الجزائر تريد إجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة.
فعليها أن تمنع زيارة المبعوث الامريكي لأنها ضد قرار أمريكا …أمريكا اعترفت بالصحراء المغربية رغم أنف الجزائر .فلماذا قبلت زيارة المبعوث الامريكا ..والجزائر هي التي مافتئت تنبح لان الصدمة كانت قوية
خلاصة القول المغرب انتصر والجزائر انهزمت
الجزائر تنتظر( عين الثور تسقط لتلتقطها ) أمريكا والأمريكيين في مستوى والطغمة العسكرية في مستوى آخر وشتان بين هذا وذاك و كأنك تقارن إنسان ما قبل التاريخ والإنسان الحاضر ،إن معشر الجنرالات يمكن جمعهم في سلة واحدة ولا يساووا قد أنملة.
سلات ااهضرة، الناس راه معندها وقت للضيع، الجزاءر عرقلت عجلة التنمية والتعاون في شمال افريقيا مدة 45 سنة، ولا زالت متمسكة بمعاكسة المغرب في استكمال وحدته الترابية، هل استمرار وجود الجزاءر مرتبط بتقسيم المغرب ؟
الا يحق للمغرب بمطالبة استرجاع صحراءه الشرقية التي ضمتها فرنسا إلى الجزاءر أثناء حقبة الاستعمار الفرنسي؟
هل كانت الصحراء الشرقية أرض جزائرية ام ارض مغربية قبل الاستعمار الفرنسي للمنطقة المفاربية؟
لماذا تدافع الجزاءر دايما بالاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار، أليس هذا موقف يدافع عن الاستعمار ومخلفات الاستعمار؟
“ما تسمى لجريدة الشروق” كتبت قبل ايام هل يصلح شينكر ما أفسده ترمب حول الصحراء المغربية في زيارته للجزائر : لكنه اكد موقف ترمب حول قضيتنا الوطنية وبعقر دارهم وتبخر حلمهم .
45 سنة تبخرت في تغريدة على تويتر