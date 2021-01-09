مسؤول أمريكي يفتتح مركز تربية في مدينة العيون

افتتحت منظمة “تيبو المغرب” غير الحكومية والسفارة الأمريكية بالرباط مركزا للتربية عن طريق الرياضة في مدينة العيون، اليوم السبت بحضور ديفيد شينكر، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيستفيد نحو 200 طفل، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، من خدمات مركز “تيبو العيون”، المحدث بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، والذي يهدف إلى تنمية المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية، وإلى أن يصبح قاطرة للتنمية عن طريق الرياضة.

ويعتبر مركز “تيبو العيون” الجديد، الذي افتتح بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، الأول على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء والثاني والعشرين في المملكة.

وحسب المسؤولين في المنظمة غير الحكومية، فإن هذا المركز يتوج الالتزام العميق للشريكين بمواجهة التحديات الرئيسية للمجتمع المغربي، وخاصة تعليم الشباب.

وهكذا سيتمكن 200 طفل من ولوج سبل النجاح التربوي والتمكين بفضل برنامج يسمح بتعلم التقنيات الفردية والجماعية لكرة السلة، والاستفادة من ورشات حول تقنيات العلوم والتكنولوجيات والهندسة والرياضيات، وكذلك تعلم اللغات الأجنبية واكتساب المهارات القيادية.

وتتماشى أهداف هذا البرنامج مع الرؤية الاستراتيجية 2015ـ 2030 لوزارة التربية الوطنية، التي تهدف الى إرساء نموذج تربوي حديث ومبتكر وذي جودة عالية.

وفي هذا الإطار، أبرز محمد أمين زرياط، الرئيس المؤسس لجمعية “تيبو المغرب” أنه على صعيد التصدي للوضع الحالي، الذي يواجهه العالم والمغرب، والمرتبط بالأزمة الصحية، وفي ظل التطورات الدبلوماسية بخصوص ملف الصحراء، “يمكن النظر إلى الرياضة على أنها أداة فعالة للاستجابة للقضايا المعقدة التي تعيق تنمية وتطور هذه المناطق”.

وأعرب زرياط عن “فخره” بإطلاق هذا البرنامج بتأثير اجتماعي قوي ودائم، في سياق يتميز “بالانتصارات المتعددة التي حققها الشعب المغربي” في طريق تكريس السيادة الوطنية على مجموع الصحراء. وأضاف خلال هذا الحفل، الذي تميز بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة، حمدي ولد الرشيد، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مبارك الحنصالي، أن انطلاق هذا البرنامج ينضاف إلى المشاريع الكبرى، التي هي في طور الإنجاز بهذه الجهة، والتي تتماشى مع أهداف الرؤية الاستراتيجية 2030 لإصلاح المدرسة المغربية.

كما أبرز أن إطلاق هذا البرنامج، بحضور ديفيد شينكر، يؤكد الالتزام العميق للشراكة التاريخية بين جمعية “تيبو المغرب” والسفارة الأمريكية بالمغرب من أجل تنمية قدرات الشباب.

وأكد المسؤولون بالمنظمة أن مركز “تيبو العيون” يسعى إلى خلق أبطال للحياة سيكون بمقدورهم أن يكونوا نموذجا للشباب المغربي، وإلى أن يكون لبنة جديدة في نموذج التنمية بمنطقة العيون الساقية الحمراء، التي حققت للتو إنجازا كبيرا من خلال استلامها جائزة “منطقة الرياضة الأور ومتوسطية” لسنة 2021.

وعلى هامش هذا الافتتاح، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين منظمة “تيبو المغرب” غير الحكومية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تهدف إلى تطوير مشاريع وبرامج لفائدة الشباب.

وتعتبر “تيبو المغرب” منظمة مغربية غير حكومية تستخدم قوة الرياضة لتصميم حلول اجتماعية ومبتكرة في مجال التعليم والتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال الرياضة. وتأسست “تيبو المغرب” سنة 2011، وهي المنظمة الرئيسية في المغرب لتعليم وإدماج الشباب من خلال الرياضة.

وتدرك “تيبو المغرب” أن قوة الرياضة توفر استدامة تحويلية للممارسين والأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما صحة أفضل، مجتمعات متماسكة، إنجازات رياضية أكبر وهوية أقوى.