مسؤول أوروبي يترقب "جواز كورونا" قبل يونيو

مسؤول أوروبي يترقب "جواز كورونا" قبل يونيو
صورة: أرشيف
الأحد 14 مارس 2021 - 14:32

تنوي السلطات الأوروبية إطلاق خدمة الشهادة الصحية، المشتهرة بتسمية “جواز السفر الأخضر”، لتسهيل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلن تييري بريتون مفوض السوق الداخلية الأوروبية.

وقال بريتون، في برنامج إذاعي على أثير “أوروب 1″، إن المقترح، الذي سيحال الأربعاء المقبل، يتضمن معلومات “تشير إلى أن الشخص قد تم تلقيحه ضد كوفيد أو أنه تعافى أو أنه حصل على اختبار PCR سلبي”.

ولفت المفوض الانتباه أيضا إلى أان الشهادة “ستكون رقمية أو ورقية” لاحترام رغبة أولئك الذين “لا يريدون تنزيلها على هواتفهم الذكية”.

وأوضح المسؤول الأولوري أن الوثيقة ستكون مزودة برمز مجاني، وبلغة كل دولة ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية، و”صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف في السياق نفسه: “نعمل على إنجاز ذلك قبل يونيو” مؤكدا أنه “من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الموسم السياحي”.

الاتحاد الأوروبي التلقيح ضد الجائحة العطلة الصيفية جواز كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • الواثق بالله
    الأحد 14 مارس 2021 - 14:40

    هناك مسؤول اخر لا اتذكر اسمه قال نفس الكلام سابقا، يتتبؤون ويحزرون دون اي دليل لا سيما ان الجائحة مازالت ترخي بضلالها على البشرية، وعلى اي حال اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلنا من الكاذبين.

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  • الصويري
    الأحد 14 مارس 2021 - 14:49

    الحكومات اللي كتفكر للقدام .الصيف ما ابقاليه والو او هاد الحكومة ما عند ها حتى شي رؤيا .سامرين غير اعلى الكراسي والقاسم الانتخابي او لهموز.

    2
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  • مواطن مغربي
    الأحد 14 مارس 2021 - 14:49

    المملكة المغربية ولله الحمد سبقتكم في التنزيل ذاته رغم ادعاءكم انكم تملكون مفاتيح الدنيا بعلمكم.

    1
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  • ريفي
    الأحد 14 مارس 2021 - 15:10

    “ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية”.. قلنا ليبكم بأنه اللغة الفرنسية لا تصلح إلا في الإدارات المغربية . ويتباها بها أولاد لفشوش.

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  • عبد الله
    الأحد 14 مارس 2021 - 15:30

    أنا من المتعافين والحمد لله إدن لدي الحق في حرية التنقل

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