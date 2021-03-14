مسؤول أوروبي يترقب "جواز كورونا" قبل يونيو

تنوي السلطات الأوروبية إطلاق خدمة الشهادة الصحية، المشتهرة بتسمية “جواز السفر الأخضر”، لتسهيل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلن تييري بريتون مفوض السوق الداخلية الأوروبية.

وقال بريتون، في برنامج إذاعي على أثير “أوروب 1″، إن المقترح، الذي سيحال الأربعاء المقبل، يتضمن معلومات “تشير إلى أن الشخص قد تم تلقيحه ضد كوفيد أو أنه تعافى أو أنه حصل على اختبار PCR سلبي”.

ولفت المفوض الانتباه أيضا إلى أان الشهادة “ستكون رقمية أو ورقية” لاحترام رغبة أولئك الذين “لا يريدون تنزيلها على هواتفهم الذكية”.

وأوضح المسؤول الأولوري أن الوثيقة ستكون مزودة برمز مجاني، وبلغة كل دولة ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية، و”صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف في السياق نفسه: “نعمل على إنجاز ذلك قبل يونيو” مؤكدا أنه “من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الموسم السياحي”.