مسؤول إفريقي يشيد بتدبير الملك للأزمة الوبائية

أشاد رئيس برلمان عموم إفريقيا بالنيابة، فورتين شارومبيرا، بريادة الملك محمد السادس في التصدي لجائحة كورونا.

وأعرب المسؤول الإفريقي، السبت خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب في مختلف المجالات “تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس”، مؤكدا حرصه على تمتين علاقات التعاون مع البرلمان المغربي، مضيفا أن برلمان عموم إفريقيا أحدث ليكون في خدمة التنمية بالقارة السماء “وهو ملك لشعوب القارة”.

ووفق بلاغ لمجلس النواب فقد استعرض شارومبيرا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، الترتيبات المرتبطة بتجديد هياكل برلمان عموم إفريقيا خلال الدورة المقبلة التي ستعقد شهر ماي من السنة الجارية.

من جهته، ثمن المالكي دور برلمان عموم إفريقيا في التقريب بين شعوب القارة، مشيرا إلى “أهمية تقوية هذه المؤسسة وإعطائها الشرعية الضرورية”، داعيا في الآن ذاته إلى الالتزام بالحوار الديمقراطي لحل النزاعات بالقارة والعمل على توحيدها بما يفتح آفاقا جديدة لمستقبل الأجيال المقبلة.

كما شدد على أن الانتخابات المقبلة لهياكل برلمان عموم إفريقيا “يجب أن تشكل لحظة ديمقراطية بعيدة عن الصراعات والحسابات الضيقة”، معبرا عن الإرادة القوية للبرلمان المغربي في إنجاح هذه المحطة والمساهمة الفاعلة في “بناء إفريقيا الموحدة”.