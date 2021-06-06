مسؤول صحي: القضاء على كورونا ليس منطقيا

مسؤول صحي: القضاء على كورونا ليس منطقيا
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الأحد 6 يونيو 2021 - 16:36

قال مبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة “كوفيد-19″، اليوم الأحد، إن القضاء على فيروس كورونا عالميا ليس هدفا منطقيا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا” عن ديفيد نابارو، الطبيب بالمنظمة، القول لشبكة سكاي نيوز: “سيتعين على البشرية تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس، منعه من الانتشار ثم ارتفاع حالات الإصابة به والتسبب في وجود بؤر ساخنة للمرض”.

وأضاف أن “القضاء على الفيروس ليس هدفا منطقيا حاليا بالنسبة للعالم”، موضحا أنه سيتعين على المواطنين أن يتمكنوا من التعايش معه بالنسبة للمستقبل القريب. وأشار إلى أنه يجرى دراسة التقارير التي تفيد بظهور سلالة نيبالية للفيروس.

وقال نابارو: “كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الإصابة بالفيروس، تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة منه. هذا لن يكون مفاجئا”.

وأضاف أن ذلك سيكون هو “النمط بالنسبة للمستقبل”، موضحا أن “هذا الفيروس لن يختفي في وقت قريب، وستظهر له سلالات”.

سلالة نيبالية فيروس كورونا كوفيد- 19 منظمة الصحة العالمية

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‫تعليقات الزوار

17
  • لللسف
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:46

    مكدبش بغا يقول القضاء وتخريب العالم هو الهدف المنطقي

    53
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  • وجدي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:46

    هذا ما نوهنا إليه دائما وهو أن الوضعية الوبائية الوطنية والعالمية لن تنفرج على المدى القصير والمتوسط.هناك سلالات جديدة تظهر من حين إلى آخر وهي أخطر وأكثر فتكا من كوفيد ١٩ الكلاسيكي.يجب أن نعود أنفسنا على الطوارئ الصحية من كمامة وتباعد وتجنب الأماكن المكتظة.هي ثقافة يجب أن تترسخ.نادينا دائما بوجوب حظر التجوال الليلي لما له من أثر حسن على تحسين الأرقام. بل حتى أمنيا يفيد بشكل ملموس .

    -41
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  • N.H
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:46

    السؤال الذي يطرح نفسه(ما دور اللقاحات إذا كان علينا التعايش مع الفيروس لمدة ليست بالقصيرة)

    112
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  • ملاط
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:47

    ايجي فيروس امشي فيروس كورونا مدروسه مزيان و عطات النتائج ديالها و لكن المغرب دار غلط كبير من الاول مع السيد العتماني اللي مسدش الحدود نهائيا كون المغرب دابا عايش بخير و علي خير لا مهاجرين لا سياحه ولا اي شيء تبارك الله عليهم كوريا الشماليه ضرب الحديد ما حدو سخون سد كلشي و ابي يومنا البلد الوحيد ما وصلوش الفيروس الحكام مني كيخدمو كيخدمو ما يهمك لا فقر و لا اي شيء الصحه و صحه الشعب هي الأولي المهن في وسط الهند او الدلتا في الجوار عند فرنسا ردو البال عفاكم

    -67
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  • الادريسي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:49

    هذا ما كنا نقوله منذ بداية الجاىحة.التعايش هو الحل.والفيروسات لا تختفي من الوجود.اوا ا لالاة اللجنة العلمية حلي الحدود والاجواء الشكوى الله .

    27
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  • aazizm50
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:53

    اللهم أرفع عنا هادا الوباء يا أرحم الراحمين

    64
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  • بوهالي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:56

    يقال ان حياة الفيروسات لا تتعدى 5 سنوات يضعف يضعف يضعف حتى ينقرض و يقال ان هذا الفيروس صنعوه الصينيين و خرج عن سيطرتهم هناك دولة عندها مئات الفيروسات صنعت كأسلحة بيولوجية يصنعون الفيروس و القاح معا لو فيه حرب بيولوجية يستعملون اللقاح و يسربون الفيروس

    11
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  • abdou
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:00

    الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار . هذا الفروس جاء ليذكر البشرية باالتضامن والتضام لعله يصلح حال أهل الأرض لعله كذلك ٱستجابة دعوة أحد الأنبياء الذي دعاه . اللهم أرسل لهم على رأس كل مأة عام من يصلح حالهم أو كما قال. هذا خلق الله سبحانه. نسأل الله السلامة.

    4
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  • عبد الواحد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:02

    الفرج قريب عند الله سبحانه وتعالى

    45
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  • Logic
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:05

    شيء منطقي وكيما طرا على مر العصور الإنسان غادي يتكيف مع محيطو لجديد وينجو والبقاء لدولة ذات المناعة الأقوى في عصر كرونا لمناعة لمكتسبة سريعة خص دولة تفهم بأنها اتزول وهاد تلقيح لي سيرين يخسرو فيه لفلوس ايحتاجو يديروه كل بضع سنين بدون تناسي دخول أجيال جديدة من فيروس كرونا لي ايتطلب تلقيحات أكثر يعني مستقبل البشرية مشي في تطوير لقاح فعال ضد الفيروسات بل بتطوير الجهاز المناعي من اساسه من ناحية سرعة الاستجابة والفعالية راه العلماء توصل في هاد السنة من إكمال ابحاتهم حول الجينات البشرية وعددها بشكل دقيق و تمكنو من لوصول لمرحلة جديدة لم يسبق لها مثيل والمعلومات لي ولات عندنا بعد هاد الاكتشاف اتساهم بشكل مباشر في تعديل الجيني المستقبلي على البشر لغادي يساهم في نجاتنا من بزاف تاع المصائب وكذلك شفاء العديد من الأمراض و الإصابات والعلل الخلقية نتمنو بلادنا تستافد من ابحاث في هاد المجال وتستثمر فيه بكل ماهوا ممكن من أجل مستقبل أفضل لجميع المغاربة و البشرية ككل

    2
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  • abdeltiffillali
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:07

    اذا كان من اللازم التعايش مع هذا المرض ما دور اللقاحات ؟

    12
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  • mbarak
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:09

    وماذا تفعل منظمتك يا سيد نابارو ؟ تملي على الشعوب ما يجب فعله ؟ أين العلم والعلماء ؟ أين سياساتكم ؟ وأقول أكيد لن تعملوا شيئا ولكن الله على كل شيء قدير .

    10
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  • الغيب . . . لايعلمه الا الله . . . !
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:46

    نحن كبشر وكخلاءق لله بعيدون كل البعد عن الغيب فرغم تاويلاتنا المزعومة فقد تكون خاطءة ورغم استنتاجاتنا فقد تكون كذالك خاطءة ورغم كل افكارنا واللتي نراها صاءبة نيرة ظاهرة تغري الناظرين الا انها كذالك قد تكون خاطءة في الزمان والمكان وحتئ في قوة ثءتيرها في بني الا نسان في السماء وفي الا رض وفي البحر و الخير داءما وابدا فيما اختاره الله سبحانه لا الا ه الا هو وهو رب العرش العضيم .

    9
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  • صاحب مقهى بمكناس يجيب ملاط
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:19

    جواب لملاط 4
    ربما الأخ موظف او خالي شغل!!!!! لذلك باغي تسد المغرب ا حنا المهاجرين بالخارج الي عندنا مشاريع فالمغرب و نودي الضرائب الكتيره ونشغل العديد من اخواننا و اخواتنا المغاربة نخالفك الرأي وننتظر اليوم الي ربي والشعب المغربي اهز اعلينا حكومة الملتحين. ا تعود ليام الزينة.

    1
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  • جمال
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:25

    مايحس بالمزود غير اللي مدكوك فيه، الزلط و قلة مايدار و المصاريف اللي تجمعات على بنادم، هاديك هي كورونا ديال المعقول

    7
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  • MARROQUI
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:51

    الطبقات الفقيرة المسحوقة ديما عايشة فالجايحات والأمراض والأويئة ها التوفيس ها الجدري ها الجذام ها الملاريا ها الكوليرا ها بوصفير ها السل وزيد وزيد وباقي العاطي يعطي… الدنيا هانية عندهم ما رافدين هم الموت … المشكل هو ديال الأغنياء لي ما كي سخاوش من هم الدنيا وكيخافوا من التراب والركيز ديال حفار القبور على الجتث ديالهم…

    1
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  • نفهم عاد نتكلم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:07

    إلى الفيلسوف رقم 4

    ملاط:
    قل لي بشحال عمروا الناس البارح الگرعة الحمراء من مارشي كريُو عافاك ؟؟
    الحساب ديال الصندوق واش طالع ؟

    4
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