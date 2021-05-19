مسؤول فلسطيني يشكر دعم الملك محمد السادس

عبر فتحي أبو وردة، ممثل وزارة الصحة الفلسطينية، عن تقديره للملك محمد السادس على دعمه الموصول للقضية الفلسطينية ودفاعه عن الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة.

كما نقل المسؤول الفلسطيني تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية إلى الملك محمد السادس، وإلى كل مكونات الشعب المغرب، عن مبادرة الدعم التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وذكر أبو وردة بالوقع الطيب لهذه الالتفاتة الملكية على الفلسطينيين، بالضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يواجهون ظروفا صعبة في ظل تصعيد التوترات على مستوى المنطقة.

جاء هذا الموقف عقد إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، الموجهة بتعليمات سامية من الملك محمد السادس إلى الفلسطينيين، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر؛ اليوم الأربعاء.