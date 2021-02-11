مساعدات إنسانية تستهدف ساكنة دواوير بكتامة

استفادت ساكنة عدد من الدواوير التابعة لجماعة كتامة إقليم الحسيمة من مساعدات إنسانية ضمن حملة “شتاء دافئ”، نظمتها رابطة الشباب للتنمية والتضامن في نسختها الثانية.

وشملت هذه الحملة الخيرية، التي انطلقت منذ أسابيع، توزيع عدد من الأغطية والملابس الجديدة ولوازم التدفئة والكمامات ومواد التعقيم على ساكنة هذه الدواوير النائية.

وفي هذا الصدد، قال أشرف بلحيان، رئيس الجمعية المنظمة، إن “هذه الحملة جاءت لتخفيف ظروف العيش الصعبة على ساكنة هذه المناطق، وعيا من الرابطة بحساسية المرحلة وتداعياتها، خاصة في ظل هذه الظروف المناخية الباردة”.

وثمن المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “مجهودات كل الفاعلين والمتدخلين في إنجاح هذه الحملة الخيرية”، مبرزا أن النسخة الثالثة من حملة “شتاء دافئ” سيراعى فيها استفادة أكبر عدد ممكن من ساكنة الدواوير النائية.

ويختم بلحيان مؤكدا أن رابطة الشباب للتنمية والتضامن تفكر، ضمن مشاريعها المستقبلية، في “توفير فرص شغل معينة لشباب هذه المناطق لتأمين قوت عيشهم”.