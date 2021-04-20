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تعليقات الزوار1
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لا غرابة المنظومة موضوعة كهذا واصبحت هذه التصرفات صورة لصورة العصور الوسطى الذي كان وقتها النبلاء يتصدقون على الرعايا بحضور الجمهور ولا زالت هذه العادة في هذا البلد التي تجاوزها العصر واصبحت كرامة المواطن فوق كل اعتبار في الدول الديمقراطية !!
اما آن الاوان للقطع ما هذه التصرفات التي تعود للعصور الوسطى !!
La misère n’est pas une fatalité