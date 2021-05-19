مساعدات مغربية تدخل إلى غزة عبر معبر رفح

مساعدات مغربية تدخل إلى غزة عبر معبر رفح
صورة: أرشيف
الأربعاء 19 ماي 2021 - 11:39

تم إدخال مساعدات إنسانية عاجلة موجهة للفلسطينيين بتعليمات من الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية بأن “هذه المساعدات الإنسانية تتكون من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية والأغطية، وأدوية للحالات الطارئة”.

جدير بالذكر أن تسليم المساعدات الإنسانية المغربية التي أمر بها الملك محمد السادس قد تم عبر جسر جوي وفرته طائرات الشحن الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.

الملك محمحد السادس قطاع غزة مساعدات إنسانية معبر رفح

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‫تعليقات الزوار

10
  • Abou Mehdi
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 11:43

    نتائج التطبيع اعطت ثمارها..
    المطبعون أرسلوا المساعدات وادخلوها..
    وغير المطبعين ادخلوا الهضرة والبولميك مثل الجزائر

    9
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  • المضيق الفنيدق
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 11:44

    ومتى سيتم دعم وإرسال المساعدات إلى سكان مدينة الفنيدق

    19
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  • ياك قلتوا وصلات الاردن
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 11:44

    ياك قلتوا وصلات الاردن كيفاش ولات وصلات مصر و دخلات من معبر رفح. ؟

    -31
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  • omaima
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 11:53

    فاقد الشئ لا يعطيه ، حنا عندنا تسيير سائر فطريق النمو
    كفاش بلادنا خاصها تتقنن وحنا خدامين نصيفطو فالمعاونة ؟؟؟

    -5
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  • محمد البدراوي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 11:53

    باب سبتة أقرب من غزة ..وبه محتاجون وبه المغاربة.. وهم اولى

    -1
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  • متتبع
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:02

    بعد ليبيا، قريبا إن شاء الله مفاوضات في المغرب تجمع الفلسطينيين والإسرائليين لإنهاء القتل والدمار في منطقة الشرق الأوسط. الجانبين لهم الحق للعيش في سلام. دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سيخدم مصلحة الجميع

    4
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  • الحر بالغمزة
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:06

    إلى صاحب التعليق …يا أيها الفيلسوف الاردن ليست بعيدة عن مصر …والناس خدامة ماشي ناعسة …طائرات الشحن دايرة خدمتها ….

    3
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  • مغربي
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:09

    منذ اندلاع الحرب والمملكة المغربية تكثف مبادراتها الدبلوماسية من أجل وقف القتال بين الفلسطينين والإسرائيليين، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من مواد الإغاثة والأدوية للفلسطينيين..ترى ماذا قدمت عصابة الشر في الجزائر للفلسطينيين لحد الآن؟ لاشيء عدا بعض الكلام الإنشائي والشعارات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فلتتفضل دول “الممانعة” وترسل الجيوش والأسلحة لتحرير فلسطين!

    0
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  • حديدان
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:18

    إلى الذي لا يفقه نقطة في الجغرافيا: من الاردن يتم توجيه المساعدات الى الضفة الغربية ومن رفح المصرية توجه المساعدات الى غزة…. راجعوا دروسكم الله يجازيكم

    0
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  • فؤاد ش
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 12:18

    هذا ما يحتاجه الفلسطينيون : دواء و غداء و مساعدات و ليس كلام و بطولات صوتية عبر قنوات معروفة اكل الدهر عليها و شرب.
    ليس بقطع العلاقات و سحب السفراء (ضد مصلحة بلدنا) سيصمد الفلسطينيون على ارضهم بل بمساعدات انسانية ملموسة و ليس فقط شعرا او خطب جمعة جياشة او وقفات و شعارات ..

    0
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