مساعدات مغربية تدخل إلى غزة عبر معبر رفح

تم إدخال مساعدات إنسانية عاجلة موجهة للفلسطينيين بتعليمات من الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية بأن “هذه المساعدات الإنسانية تتكون من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية والأغطية، وأدوية للحالات الطارئة”.

جدير بالذكر أن تسليم المساعدات الإنسانية المغربية التي أمر بها الملك محمد السادس قد تم عبر جسر جوي وفرته طائرات الشحن الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.