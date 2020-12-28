مستاؤون من نتائج مباراة تفتيش ينشدون الإنصاف

لم ترخّص السلطات لتنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش”، الاثنين، أمام مركز تكوين مفتشي التعليم في العاصمة الرباط، احتجاجا على “الخروقات” التي يقولون إنها شابت مباراة مفتشي التعليم التي أجريت يومي 28 و29 نونبر الماضي.

وسبق أعوان السلطة المحلية وقوات الأمن والقوات المساعدة الأساتذة المتضررين إلى أمام مركز تكوين المفتشين، وأعلموا ممثلي التنسيقية الداعية إلى الاحتجاج بقرار منع تنظيم الوقفة الاحتجاجية؛ وهو ما حذا بالأساتذة المعنيين إلى الانسحاب.

وتطالب التنسيقية المذكورة وزارة التربية الوطنية بـ”التحقيق العاجل في الخروقات التي طالت مباراة التفتيش ومحاسبة المتورطين”، و”التعجيل بالبتّ في طعون الأساتذة التي ستودعها التنسيقية لدى وزارة التربية الوطنية، وإنصاف المتضررين بدون قيد أو شرط”.

محسن الغزراني، المنسق الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش”، قال إن الأساتذة الذين اجتازوا مباراة التفتيش يطالبون بالحصول على أوراق تصحيح الاختبار الكتابي الذي اجتازوه، وإعادة تصحيحها، ومدهم بالنقط التي حصلوا عليها، “بعدما تأكد وقوع اختلالات وخروقات في الامتحان”.

وأعقبت المباراةَ الأخيرة لمفتشي التعليم موجة احتجاج كبيرة من طرف الأساتذة الذين اجتازوها، بعدما تبيّن نجاح مترشحة في الاختبار الكتابي، على الرغم من تغيُّبها عن الامتحان، وكذلك نشر أسماء مترشحين في قائمة الناجحين مع أرقام امتحان لا تعود لهم.

وإضافة إلى إعادة تصحيح أوراق الامتحان ومد المترشحين بالنقط التي حصلوا عليها والبتّ في الطعون التي سيتقدمون بها إلى الوزير وإلى الفرق البرلمانية، تطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش وزير التربية الوطنية بإصلاح مباراة مفتشي التعليم بشكل جذري.

وفيما لم يصدر بعد أيّ رد فعل من طرف الوزارة الوصية على القطاع، يستعد الأساتذة المشتكون إلى مراسلة الديوان الملكي خلال الأسبوع الجاري، كما سيراسلون رئيس الحكومة بحسب إفادة محسن الغزراني لهسبريس.

وتابع أن الأساتذة سيلجؤون إلى المحكمة الإدارية إذا لم يتم إنصافهم عبر المساطر التي لجؤوا إليها، قائلا: “اللجوء إلى المحكمة الإدارية وارد جدا إذا لم تبت الوزارة في الطعون، وقد راسلنا مجموعة من الفرق البرلمانية من أجل مساءلة الوزير في هذا الأمر”.

وأضاف المتحدث ذاته أن الأساتذة متضرري مباراة التفتيش التعليم ينتظرون من وزير التربية الوطنية “أن يبت في الطعون، وإنصاف للمتضررين، والتحقيق في الشبهات والاختلالات التي شابت المباراة من ألفها إلى يائها”.

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن المباراة الأخيرة لمفتشي التعليم “عرفت أخطاء فادحة في الأسئلة، خاصة أسئلة امتحان الرياضيات الابتدائي؛ وهي أخطاء سبق أن تكررت في مباراة سنة 2016”.