مستجدات كورونا في المغرب

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‫تعليقات الزوار

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  • la marmette
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 19:55

    لما يفقد حكام الجزائر صوابهم يشتد سُعارهم.

    1 ــ اعتبارهم المغرب “عدوا كلاسيكيا” ، أي عدوا دائما لا يمكن مهادنته أو مسالمته . فبدل أن يركز حكام الجزائر على الاجتهاد في ابتكار الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها بلادهم ورسم آفاق التنمية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لكل تنمية، يشغلون أنفسهم بمناصبة العداء للمغرب ولمصالحه العليا.

    سعيد الحكل

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