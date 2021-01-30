مستحقات مالية عالقة تطوق رئيس "الحسنية"

يواصل الحبيب سيدينو عجزه عن الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها فريق حسنية أكادير لكرة القدم، منذ فترة، إذ تسبب الإشكال في تذبذب علاقة الإدارة مع اللاعبين.

وتخلف الحبيب سيدينو، مرة أخرى، عن الوفاء بالوعود التي كان قد قدمها للاعبين قبل أيام، بعد أن اكتفى هذا الأسبوع بصرف راتب شهر دجنبر فقط، الشيء الذي أغضب المجموعة.

ويرتقب أن يفاتح “رفاق العميد ياسين الرامي”، في الأيام القليلة المقبلة، رئيس الحسنية مرة أخرى في موضوع مستحقاتهم المالية العالقة منذ موسمين، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.