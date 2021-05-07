مستخدمو "سويسبور" يحتجون أمام عمالة الناظور

استجاب عدد من مستخدمي شركة “سويسبور” بمطار العروي، إقليم الناظور، لوقفة إنذارية دعا إليها المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على ما سماه “الحرمان من الدعم المخصص للمتوقفين عن العمل في القطاع السياحي”.

ومنعت السلطات المحلية المحتجين من إكمال وقفتهم أمام مقر عمالة إقليم الناظور، التي عرفت رفع عدد من الشعارات المستنكرة لسياسة الإقصاء والحرمان.

هشام الطيبي، نائب الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي شركة سويسبور بمطار العروي، قال إن الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق المطالبة بإيجاد حل لكافة المستخدمين المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات تعليق الرحلات الجوية مع بلدان عدة، مبرزا أن هذا الملف قوبل بالتجاهل وعدم التفاعل الإيجابي من قبل المسؤولين.

وأضاف أن المكتب النقابي المحلي قطع أشواطا ماراطونية طويلة في سعيه لحل هذا الملف قبل أن يجد نفسه مضطرا لخوض هذه الوقفة الاحتجاجية، همت أساسا مراسلة جميع الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا لاحتساب مستخدمي الشركة ضمن الفئات المستفيدة من الدعم نظرا لارتباطهم الوثيق بالقطاع السياحي وتضررهم المباشر من تعليق الرحلات الجوية، لكن دون تعاط إيجابي من لدنها.

وأكد الطيبي أن المكتب النقابي لمستخدمي شركة سويسبور بمطار العروي، “مستمر في أشكاله الاحتجاجية رغم قرارات المنع التي تطالها، إلى غاية إيجاد حل فعلي لهذا الملف، وذلك بتعويض وإنصاف كافة المتضررين إسوة بغيرهم”.