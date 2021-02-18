مستشارون من الغرفة الثانية يحضّرون زيارة لإسرائيل

مستشارون من الغرفة الثانية يحضّرون زيارة لإسرائيل
صورة: و.م.ع
الخميس 18 فبراير 2021 - 01:29

كشفت مصادر هسبريس الإلكترونية أن حركية دؤوبة يشهدها مجلس المستشارين منذ أيام بشكل غير رسمي، لجمع مقترحات أسماء بعض المستشارين الراغبين في زيارة إسرائيل مباشرة بعد افتتاح خطوط الملاحة الجوية بين المغرب وإسرائيل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التفكير في تكوين وفد من الغرفة الثانية من البرلمان يعد عملية سهلة مقارنة مع الغرفة الأولى، حيث يوجد بعض النواب المناصرين للتيارات القومية.

يذكر أن عملية تبادل الزيارات بين المغرب وإسرائيل قد انطلقت منذ إعلان الاتفاق الثلاثي لتطوير العلاقات بين المغرب وأمريكا وإسرائيل؛ غير أن هذه الزيارات تقتصر، إلى حدود اليوم، على الجانب الحكومي، قبل أن تنقل إلى الجانب التشريعي، في انتظار أن تتطور إلى تبادل زيارات ذات طابع اقتصادي وتجاري عقب استئناف حركة الملاحة الجوية المتوقفة حاليا في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس “كورونا” في مرحلة ظهرت فيها سلالات أخرى من الفيروس أشد عدوى.

الغرفة الثانية زيارة إسرائيل مجلس المستشارين

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‫تعليقات الزوار

1
  • مشية بلا رجعة
    الخميس 18 فبراير 2021 - 01:41

    أودي غير سيرو . داكشي لي درتو لشعب لي وصلكم للبرلمان مادروهش ليهود لفلسطين.

    -1
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