مستشارو "بيجيدي" بالمحمدية ينتقدون أعمال "بلطجة"

عبر مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة المحمدية عن امتعاضهم من قيام مجموعة من الأشخاص بكيل اتهامات وسب وقذف لهم أثناء دورات المجلس، وذلك أمام أعين السلطات المحلية.

وأكد مستشارو الحزب الذي كان يقود المجلس الجماعي، قبل إسقاطه من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، أنهم يتعرضون لمضايقات من طرف “بلطجية”، وذلك خلال انعقاد دورات المجلس.

ووجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحدث من خلاله عن كون دورات مجلس المحمدية “تعرف بصفة منتظمة ودائمة منذ حوالي سنتين حضور أشخاص يقومون بأفعال ‘البلطجة’، من سب وقذف وتهديد المنتخبين، ما وصل خلال جلسة 22 يناير 2021 حد التهديد بالتصفية الجسدية لبعض المنتخبين وبالتعرض لهم في الشارع العام ووصفهم بأبشع النعوت، وذلك بحضور المنتخبين والموظفين وممثلي السلطة المحلية”.

واعتبر فريق “البيجيدي”، في سؤاله، أن هذه التصرفات “تهدد السير العادي لجماعة المحمدية، وتشكل إرهابا للمنتخبين”، مشيرا إلى أن أحد “البلطجية” دعا إلى “إعلان الجهاد والإرهاب ضد رئيسة جماعة المحمدية السابقة إيمان صبير”.

ولفت برلمانيو العدالة والتنمية إلى أن هذه الأفعال الخطيرة ”تسيء إلى المؤسسات المنتخبة وللعملية الانتخابية والديمقراطية الترابية بالمغرب، وتمنع الشباب والنخب من المشاركة السياسية والترشح لتحمل المسؤوليات الترابية”.

ودعا حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى كشف الإجراءات العاجلة لحماية المنتخبين بجماعة المحمدية، ومرور الدورات في ظروف تليق بما قطعه المغرب من أشواط في الديمقراطية الترابية.

وسبق لعضو المجلس نجيب البقالي، عن الحزب المذكور، أن تحدث في صفحته على “فيسبوك” عن تعرضه رفقة مستشارين آخرين للسب والقذف والتهديد بالقتل، وغيرها من الجرائم الخطيرة، أثناء دورة المجلس ووسط المنتخبين والمواطنين ورجال السلطة.