مستشار يقترح توأمة بين وزان ومدينة إسرائيلية

اقترح محمد فهد الباش، مستشار بمجلس جماعة وزان عن حزب الاستقلال، إحداث توأمة بين مدينة وزان وإحدى المدن الإسرائيلية التي تعرف كثافة للجالية المغربية اليهودية، وذلك تفاعلا مع استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

وقال الباش في تصريح لهسبريس: “جاء هذا المقترح على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة وزان تفاعلا مع الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه وما رافق ذلك من ردود دولية إيجابية”.

وأضاف المستشار الجماعي أن “حاضرة دار الضمانة شكلت فضاء للتعايش المشترك بين مختلف الديانات”، مستحضرا “تواجد عدد كبير من اليهود المغاربة بحي الملاح بالمدينة الجبلية، علاوة على تواجد ضريح عمران بن ديوان ضاحية المدينة، الذي يشكل قبلة لتوافد آلاف اليهود من مختلف الأقطار لتخليد موسم الهيلولة بمنطقة أسجن”.

وتابع الباش بأن “من شأن هذه التوأمة أن تعود بالنفع على الساكنة عامة وإنعاش الاقتصاد المحلي وتشجيع استثمار اليهود المغاربة بوزان، وبالتالي تحريك عجلة التنمية وتوفير مناصب شغل مهمة”.

ودعا المستشار ذاته رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية إلى “التسريع بتنزيل هذه الرؤية لما فيه خير للبلاد والعباد”.