مستشفى طاطا يجري أول كشف بجهاز "سكانير"

استبشرت ساكنة إقليم طاطا بإجراء أول عملية كشف بجهاز “سكانير” scanner بالمستشفى الإقليمي، وكذلك الشأن في ما يخص جهاز الفحص بالصدى échographie.

ويأتي ذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، ومن أجل تجويد الخدمات الصحية بالإقليم، وإعفاء المرضى من عناء التنقل في حدود 90٪ إلى المدن المجاورة قصد الاستفادة من بعض الخدمات الصحية الضرورية، وما يشكله هذا الأمر من خطر كبير على صحتهم، خصوصا كبار السن والنساء الحوامل وضحايا حوادث السير ومرضى آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطاطا، مع شركائها، لتحسين جودة العرض الصحي والولوج إلى العلاج في أحسن الظروف، وتغطية الخصاص المسجل في هذا المجال إقليميا؛ وذلك عبر توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، في انتظار استكمال بناء وتجهيز مصلحة الإنعاش التي أعطيت انطلاقة الأشغال بها في يوليوز 2020، مع مختلف الشركاء إقليميا وجهويا.