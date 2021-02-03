مستشفى طاطا يجري أول كشف بجهاز "سكانير"

استبشرت ساكنة إقليم طاطا بإجراء أول عملية كشف بجهاز “سكانير” scanner بالمستشفى الإقليمي، وكذلك الشأن في ما يخص جهاز الفحص بالصدى échographie.
ويأتي ذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، ومن أجل تجويد الخدمات الصحية بالإقليم، وإعفاء المرضى من عناء التنقل في حدود 90٪ إلى المدن المجاورة قصد الاستفادة من بعض الخدمات الصحية الضرورية، وما يشكله هذا الأمر من خطر كبير على صحتهم، خصوصا كبار السن والنساء الحوامل وضحايا حوادث السير ومرضى آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطاطا، مع شركائها، لتحسين جودة العرض الصحي والولوج إلى العلاج في أحسن الظروف، وتغطية الخصاص المسجل في هذا المجال إقليميا؛ وذلك عبر توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، في انتظار استكمال بناء وتجهيز مصلحة الإنعاش التي أعطيت انطلاقة الأشغال بها في يوليوز 2020، مع مختلف الشركاء إقليميا وجهويا.
يا حسرة عليك يا بلدي… الدول التي تحترم شعوبها تعتني وتهتم بالصحة والتعليم في المرتبة الأولى وهؤلاء الذين يسيّرون شؤون الشعب ينهبون ويسرقون ويختلسون حتى إذا ما حققوا انجازات ما فلا تتخطى غالباً تدشين قنطرة او طريق مزفت مغشوش أو تدشين تعاونية لإنتاج الكسكس والحلويات…
يا لها من حرقة عليك يا وطني.
مزيان الله يسخر ولكن خصنا شي سكانير على قبل هدوك الممرضين المرتشين والفاسدين وهدوك لي مقابلين سكانير وراديوات خصنا العقلية تبدل والضمير لي مات يحضر ويفيق عاد نقولوا كلشي غادي مزيان
عجيب أليست طاطا في الصحراء، ألم يدع المخزن أنه حول الصحراء إلى جنة فوق الأرض و ما على المرتزقة إلا الخروج من جهنم و دخول الجنة، سنة 2021 دخل جهاز سكانير طبي لطاطا و الله إنه إنجاز خارق للعادة، حق لكبريات الصحف العالمية أن تغطي هذا الحدث الضخم الذي لا يحدث إلا مرة كل مليون سنة في بلد المخزن العجيبة ههههههههههه
ايوى على سلامتنا اما كان المستشفى غير محطة ايصوفطوك لأكادير ، لمريض بشي مرض خطير ايموت قبل ما يوصل ، مع تمنياتي بمزيد من المكاسب لإقليمنا الحبيب الذي ما زال مهمشا في كثير من الميادين ،