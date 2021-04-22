مستفيدة من الدعم المالي تقود محتجين بالفنيدق‬

أوقفت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء.

وخرج العشرات من سكان الفنيدق في شكل احتجاجي نضالي أمام باشوية المدينة بعدما ضاقت بهم السبل، وذلك تنديدا بتدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما جاهر به الغاضبون المتضررون من تداعيات الجائحة وإغلاق معبر تاراخال2.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية صدامات واستفزازات كادت أن تخرج عن السيطرة، بعدما هدد رب أسرة بترك رضيعه أمام مقر الإدارة الترابية مرددا “مابقى عندي مانوكلو خليواه عندكم”، وسط كر وفر في صفوف المحتجين.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة بتردي مستوى المعيشة، من قبيل “الشعب يريد إسقاط الفساد”، و”هذا عار هذا عار الفنيدق في خطر”.

وأفادت مصادر مسؤولة لهسبريس بأن السلطات المحلية تعاملت “بالرزانة”، مثمنة ما تم تحقيقه إلى غاية اليوم من برامج الدعم الاجتماعي للساكنة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ومستحضرة استدعاء مواطنة سبق لها الاستفادة من برنامج لتمويل المشاريع بمبلغ 30 ألف درهم، كانت من ضمن المحرضين على الاحتجاج ضد السلطات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى غياب المنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية، وعدم تواصلهم مع السكان بخصوص الأزمة والسبل الكفيلة بمعالجة آثارها قصد احتواء شرارة الغضب وزرع بذور الثقة وتهدئة الأوضاع.