مستودع ملابس بيراميدز يتصدع قبل لقاء الرجاء

يستضيف فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، الأحد المقبل، بيراميدز المصري، ضمن ثالث جولات المجموعة الرابعة برسم كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف).

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء وسط مجموعة من الانتقادات وفقدان السيطرة على نجومه، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وقالت “اليوم السابع”، نقلا عن الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفريق المصري وقع غرامة على حارس مرماه المهدي سليمان قدرها 2.5 ملايين جنيه، بعدما خرج بتصريحات قوية تثبت كم المشاكل التي يعانيها فريقه.

وأشار سليمان إلى أن هناك تربصا به من طرف ناديه، داعيا إدارة بيراميدز إلى التحدث عنه بأسلوب لائق حتى لا يظهر أمام الناس كأنه المخطئ.

وأكد حامي عرين الفريق المصري أن استبعاده من المشاركة في مباريات فريقه ليس فنيا، لكنه أجبر على التدرب منفردا، مبرزا تعرضه للظلم منذ بداية الموسم الجاري، رغم عدم افتعاله أي مشاكل منذ انضمامه إلى النادي قبل 3 سنوات.

وأبدى رجب بكار، المعار من بيراميدز إلى سيراميكا كليوباترا، تضامه مع سليمان، موضحا أن خرجته تؤكد حجم المعاناة التي يكابدها مستودع ملابس فريقه.

ودعم محمد عطوة، اللاعب السابق لبيراميدز، والاتحاد السكندري حاليا، المهدي سليمان، مفضلا الحديث عن الموضوع في الوقت المناسب مستقبلا.

يذكر أن ممثل كرة القدم الوطنية يحتل وصافة ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن بيراميدز، المتصدر؛ بينما يأتي نامونغو التنزاني ونكانا الزامبي برصيد خال من النقاط في أسفل الترتيب.