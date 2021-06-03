مستوصف في حالة مزرية

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‫تعليقات الزوار

6
  • ضائع
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:35

    بلادي لكي الله
    حكومة فاشلة بكل المعايير والمقاييس ،لا تعليم لا صحة لا مناصب شغل لا إدماج لا تدبير لا تسيير سوى النهب والنصب والسرقة الموصوفة تحت شعار العدالة والتنمية رغم أنها سوى إسم يغطي على الاحزاب الفعلية التي تسير البلد وتؤدي به الى الهاوية

    5
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  • ahmedbouhaddou
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:36

    معيار تقدم الدولة هي التعليم و الصحة، عندما ترى هذه الحالة فاعلم إننا بعيدون على مايقال في الخطابات ،والدليل ماجاءت به لجنة التنمية

    6
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  • hajaji
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:37

    il faut obliger le ministre à voir cela

    3
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  • دعاء
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:40

    لا يحق لكم تسميته بمستوصف حسبي الله ونعم الوكيل… ماهذا قطاع الصحة في المغرب لا شيء لاشيء….

    2
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  • متتبع
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:43

    متنظنش انو كاين شي مسؤول فيه روح المواطنة ابشوف بحال هاد الروبورطاج او ميتحركش اصلاح هاد المصتوصف او التاهيل ديالو منحتاجش شي ميزانية كبيرة اولا شي قرار على شي مستوى عالي الله يرحم واليديكم يامعشر المسؤولين هاد الصور ولات تضرنا بزاف كمغاربة على المستوى الداخلي و الخارجي ها العار دواليديكم او ويلادتكم لما طبقوا التعليمات السامية ديال سيدنا الله اينصرو او فيقو من النعاس راه هادشي عار نبقاو نشوفوه فبلادنا

    4
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  • رحمة فريد
    الخميس 3 يونيو 2021 - 14:43

    يجب القبول بان الدولة تخلت عن الصحة العمومية كما تخلت عن التعليم العمومي والواقع يؤكد هذا المعطى مع الاسف رغم ان لواءح الامم المتحدة تلزم الدول على توفير التعليم والصحة لشعوبها وهذا التدمير الممنهج للصحة هي جريمة من بين عشرات الجراءم التي ارتكبت في حق هذا الشعب البءيس !!

    5
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