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‫تعليقات الزوار

8
  • اعيد و اكرر .. اعد معي من فضلك
    السبت 27 مارس 2021 - 15:47

    المغرب اجود دولة من ناحية جودة الحياة

    اعيد و اكرر

    المغرب ارفع دولة في رفاهية العيش

    رفانية العيش و الخوت سايرين يكدبو فينا في حقوقي انا

    -26
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  • الاشهار
    السبت 27 مارس 2021 - 15:50

    هههه علاش اعتمدتو فهذ الاحصائيات حيث مادمجتو فيهم او من ضمنهم الفقير والمسكين والمعدوم الدخل هذا اين محله فالوجود ماشي فالاعراب للاسف وكون كنتو صادقين فهذ الاحصائيات لما وضعثهم هذا الرسم شفتو غير لي خدام ولي عندو شهرية اما لي تياكلو الاموال العامة هههه غايب عنكم عددهم،….

    8
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  • dina
    السبت 27 مارس 2021 - 15:52

    على هاد الحساب 50% من الشعب يعيش في فقر مدقع. 50% لي بقات فيها 80% تحت خط الفقر.
    إذن 80% ديال المغاربة فقراء.
    باش ميبقاوش يقولو نسبة الفقر 10%

    10
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  • وا قولو باز
    السبت 27 مارس 2021 - 15:57

    كيف يمكن للفرد ان يعيش بمعدل خمسة عشر درهم و حتى خمسون درهما ايوا شوفو العبقرية المغربية

    2
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  • عينك ميزانك
    السبت 27 مارس 2021 - 16:01

    ارقام المندوبية شيئ و الواقع شيئ انا اعمل مع سيدة لها و كالة الاسفار مند 24 سنة بأجرة 3300 درهم شهري اي 39000 درهم سنوية و نحن 6 افراد اي 550 درهم للفرد شهريا اي 18 درهم للفرد يوميا و كل ما أطالبها بالزيادةتقول انها لا تستطيع وهي عيشة فوق السلك كاطكاط جاكوار و كاطكاط طيوطا شقة ب970 مليون فأكدال العالي و منزل فإفران ب 137 مليون و شقة فالقنيطرة ب170 مليون الله ياخد الحق فيها و فالدولة لي مخلياهم ينهشو فلحمنا راه كرونا ما جاتش من فراغ و الله راه جات كعقاب و مزال الٱتي ادهى لان هناك اناس طغاو و تجبروا. ها علاش الفقير يزداد فقرا و الغني يزداد غنا فبلاد جلالة الملك اجمل بلد فالعالم.

    8
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  • هنا الرباط
    السبت 27 مارس 2021 - 16:04

    7175 درهم للأسرة هذا مستحيل المرجو التأكد من المعطيات لابد أن هذه الإحصائيات لا علاقة لها بالمغرب فمعدل الدخل لا يتجاوز 70 درهم أي بمعدل لا يتجاوز 2000 درهم للشهر!!!!

    6
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  • OIJDA
    السبت 27 مارس 2021 - 16:06

    La situation des pauvres ne s’améliore pas parce qu’il y a des souris dans les conseils locaux et régionaux et des loups partout… .. Alors il faut un gouvernement fort et courageux pour aider à découvrir ces rongeurs et ces carnivores…….

    3
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  • Abdelhak
    السبت 27 مارس 2021 - 16:42

    استسمح إن قلت هذا الكلام. يجب على المشتغل أن لا يحاسب مشغله ما يملك من سيارات وفيلات ووووو حاسب نفسك أنت ماذا تملك من قدرات و كفاءات حتى تبقى مرهونا في وضع لا يرضيك.

    0
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