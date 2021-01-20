الجائحة تخفض مؤشر ثقة الأسَر المغربية .. ادخار وبطالة وأسعار

أنهى مؤشر الثقة للأسر المغربية سنة 2020 بانخفاض حاد تزامن مع الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد التي خلفت آثارا سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، بأن مستوى ثقة الأسر وصل نهاية السنة الماضية إلى 61.2 نقطة من أصل 200، مقابل 77.8 نقطة المسجلة في نهاية 2019.
ويستفاد من معطيات المندوبية أن المؤشر وصل خلال السنة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2008، بحيث كان يتراوح ما بين 70 و80 نقطة إلى حدود نهاية 2019، قبل أن ينخفض بشكل حاد مع بداية 2020.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة وأخرى خاصة بالأسرة، وتهم أساساً التطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطورها، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر.
كما يشمل المؤشر أيضاً احتساب التطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي لها، ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100، وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200.
ويتجلى من معطيات المندوبية أن الأسر المغربية أحست بتراجع حاد لمستوى المعيشة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، حيث بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 59.8 في المائة.
وصرح 27 في المائة من الأسر بأن مستوى المعيشة مستقر، فيما اعتبرت نسبة لا تتجاوز 13,2 في المائة أنه تحسن، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,6 نقطة عوض ناقص 35,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 20 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 41,7 في المائة من الأسر تدهوره و34 في المائة استقراره، في حين ترجح 24,3 في المائة تحسنه، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 17,4 نقطة)، فيما عرف تدهورا مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 2,2 نقطة).
وفيما يتعلق بمستوى قدرة الأسر على الادخار، أشارت المندوبية إلى أن لدى الأسر تصورات دائماً متشائمة، فخلال الفصل الرابع من سنة 2020، صرحت 17,1 في المائة مقابل 82,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
ورصدت المندوبية بخصوص أثمنة المواد الغذائية أن 75,8 في المائة من الأسر اعتبرت أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعاً خلال 12 شهراً الأخيرة، في حين رأت 1,1 في المائة فقط عكس ذلك. أما بخصوص الـ 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 67,5 في المائة من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,9 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أنه بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2020، صرحت 41,8 في المائة من الأسر المغربية بأنها تحسنت، مقابل 30,8 في المائة سنة 2019، وقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020؛ إذ انتقل من 7 نقاط إلى 26 نقطة خلال هذه الفترة.
وبخصوص خدمات التعليم، فقد عرف مؤشرها استمراراً في التدهور؛ إذ أقرت 49,4 في المائة مقابل 20,5 في المائة من الأسر المغربية بتدهور جودة خدمات التعليم في نهاية سنة 2020 التي عرفت تغييراً في أنماط التعليم، من بينها التعليم عن بعد واعتماد التفويج.
كثرت الأرقام والحسابات والمؤشرات وحقيقة واحدة هي : الموس وصل لعضم.
مؤشرات سلبية تنتظر المواطن للاسف سنة صعبة ودعناها بكل مخلفاتها ….نتمنى خيرا ان شاء الله خلال هذه السنة والتي تبدو تباشيرها ايجابية باذن الله من خلال امطار الخير وبعض المؤشرات الاخرى حتى لانكون عدميين…..والله يكمل علينا بالخير ويرفع عنا الوباء…..!!!؟
عوض أن تتوقف الدولة عن سياسة الحجر الصحي التي أصبحت بدعة و أضحوكة من الماضي والالتفاف إلى الإقتصاد والفئة الهشة مازالت غارقة في سياسة تمديد الحجر. الله ياخد فيها الحق الحكومة الفاشلة.
ها العار الى ماجيبوا لينا هاد اللقاح راه وصلات فيا العظم
سنة خرجت كارثية …. وقد تكون حتى التي دخلت أكثر منها كارثية نظرا للاضرار الاقتصادية والاجتماعية و النفسية على المغاربة … و الأحزاب تتنافس على إجراء الانتخابات…
نسال الله اللطف فيما جرت بيه المقادير….
نعم. موضوع فيمحله نشكر جزيل شكر إدارة وموطفي وصحفي جريده هيسبريس الواقع المر الذي أصبح يعيشه ملاين لكغاربه اكثر من 10 اسهر ولكي لا ابالغ تدعد الوقت اكثر من 10سنوات لي واكل لعص في لبلاد هم. مهمين مقولات صغري حمامات مقاهي ماكولات وأكثرهم تضرر هم صاحا سياره طكسي كبير رباط شلا محكور بزاف من طرف داخليه نعطي بعض توضيحات طكسي كبير رباط سلا يعاني من اسطول لكتحرك طوبيسات الزا التي دعمته حكومه لبجدي ب 48مليار سنتك ويستفيد من دعم سنوي عن كل راكب ودعم كرونا كذالك طرام من ضهر ساكنه سلا رباط ادعمه حكومه لبجدي ب 4دراهم عن كل راكب طكسي كبير رباط لم يدعم ولو بسنتم رغم انه. مساهم في تنقل المواطن يؤدي 12000درهم تأمين عن 6مقاعيد ضرائيب جبيات كرا مادونيه حلاوه مفروصه تحت ضغط وتهديد من قسم لقتصادي برباط برنة هاتف ابنه مالك لمادونيه كادر صحيح كم. تقول بسحب رغم ان سياره جديده بديون وبدون دعم مخصصه لتباعد تفرض عن كل راكب كمامه مع تعقيم حكره بكل معاير مده 6اسعر من توقف إجباري 4لبلايص ديلاش أمكن يصفق لتمديد الحجر صحي فاجرته ومتيازات وتعريصاته َترقياته مصمومنه 150/100 رغم عدم حضورهم لاداره اومدرسه مع دخار تعويض
بالنسبة للمدن الخالية من وباء كورونا .على الدولة ان تعيدها الى الحياة العادية ماشي انشدوا القالة بالجهالة والحضرة بالصباط ما قالوا اجدودنا .مسألة أخرى بالنسبة لعمال القطاع السياحي اظن ان عليهم العودة لاعمالهم فالفنادق يلزمها الاصلاح و الصيانة .
قال ليك ثمن تحليلة كورونا المتحورة 5000 درهم غادي نشريو بها موطور كاين الله هو ليكيحمينا أما ديك التحليلة إلى كانت فابور مرحبا ما كانتش فابور زيدوها في راسكم المواطن المغربي أصبح يبدو لهؤولاء الصوص البقرة التي لا يجف حليبها
الرسم يجسد كابوس البطالة الفيروسي الجاثم على صدور الشباب.مخلوق مزدوج مخنث،عديم الشكل،انطباعي الحروف يطارد شابا و هو يتأبط ملفا يرمز لما تيسر له من شهادات وديبلومات! جسم المخلوق العجائبي،الميثولوجي،السريالي مزج وانصهار بين الضيف الكوفيدي والساكن البطالي!تذويب تقاسيم الجسد تمثل كيميائي ذوباني لهضم الشباب،الأمل،المستقبل في بطن الوحش الخارق! في الاتحاد قوة، ترهيب، اضطهاد أفضع، انسداد أكثر وثاقا للأفق! الوحش الكاسر يطارد الشاب محاولا ترهيبه،ابتلاعه،جره إلى فمه وكرشه المتمدد و المفتوح على مصراعيه!الشاب يحاول مسرعا بسرعة البرق النجدة بجلده،ديبلوماته،شواهده لعل الأفق يعلن عن عودة زمن المعجزات الكاسر للمستحيلات!الشواهد والديبلومات مؤشر هشاشة!أسلحة متجاوزة، عقيمة، غير فعالة!البطالة تخاف من الكفاءة و ليس من الكارتون!الشاب هزيل جسميا، ديبلوميا، شهاداتيا!لافرصة في المواجهة!مدرسة كرتونية؛شباب عديم القوة،الإرادة،المناعة وسلاح الكفاءة! السؤال هو حول وجهة الشاب!الرشوة،فقدان الأمل، المقاهي،الانحراف،قوارب الموت،المخدرات،الانتحار،الانعزال،المجهول!لا أمل!الباب المسدود!من يفتح الباب؟ الشباب متروك لمصيره!
نسأل الله أن يمن علينا بعمل وراتب عما قريب باش نعيشوا تاحنا بحال بنادم
يعد المغرب من الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر بين دول القارة الأفريقية كزيمبابوي ومالي والصومال والكابون.ارتفع معدل الفقر في المغرب بين 2019 و 2020 من 17.1 إلى 19.87 وفقًا لبيانات المفوضية العليا للتخطيط والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.يحتل المغرب المرتبة 121 في مؤشر التنمية البشرية بناءً على عدة معايير الفقر كعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية والحق في التعليم والوصول إلى التقنيات الجديدة والصدمات الاقتصادية والقضايا المتعلقة بالمناخ. وأشارت المنظمة أن الحكومة المغربية تواصل استخدام نفس الكلمات حول الإصلاحات الهيكلية مما يؤكد أن السلطة التنفيذية الحالية تتبع نفس العملية مثل” الإصلاحات السابقة “حيث يتم اللجوء المتكرر إلى الإعفاءات الضريبية على الثروات وخفض الإنفاق على الخدمات العامة وتقليص دعم نظام التعويضات وزيادة الضرائب على المواطنين وتدهور العجزخلال السنوات الأخيرة.وتحمل المنظمات المسؤولية للمؤسسات المنتخبة التي لا تدافع عن مصالح المواطنين وتدافع عن مصالحهم الشخصية فقط, إضافة إلى ذلك تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع المواطنين والذي أدى إلى تفاقم الفقر.