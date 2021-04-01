مسرحية "الراجح والمتعذر" تصدر بترجمة فرنسية

صدرت في باريس عن دار النشر “لارماتان” L’Harmattan الترجمة الفرنسية لمسرحية “الراجح والمتعذر” – تجريب في المسرح الكوانتي، للكاتب المسرحي الدكتور فهد الكغاط.

وقد ترجم هذا النص المسرحي من العربية إلى الفرنسية الشاعر والروائي المغربي الدكتور محمد الديوري، والذي سبق له أن أصدر بفرنسا ست روايات وديوان شعر بالفرنسية، وبالمغرب عددا من الأبحاث والدراسات الأكاديمية. وكان نص «الرَّاجِحُ والمُتَعَذِّر» قد صدر بالعربية سنة 2020 عن دار توبقال للنشر بالدار البيضاء.

سبق أن صدر للدكتور فهد الكغاط عدد من الكتب؛ منها “تدوين الفرجة المسرحية” (2013)، و”آثار الفرجة المسرحية- تأشير الإخراج المسرحي”، (بالفرنسية، 2014)، و”الإيقان والارتياب أو يوريبدس الجديد”، و”تجريب في المسرح الكوانتي” (نص مسرحي، 2016)، و”معجم المسرحيات المغربية-من البداية إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين” (2019).

كما أن بعض أعماله المسرحية والنقدية ترجمت إلى الفرنسية والبرتغالية؛ منها على الخصوص مسرحية “الإيقان والارتياب أو يوريبدس الجديد”، والتي صدرت في ترجمة فرنسية سنة 2018.