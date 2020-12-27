مسقط تطلق حملة التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19"

بدأت سلطنة عمان رسميا، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الحملة انطلقت تحت شعار “التحصين وقاية”.

ووفق الوكالة فقد تلقى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أول جرعة من لقاح ” فايزر – بيونتيك ” المضاد للفيروس، إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدا على أمانه.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أن التلقيح سيشمل، في البداية، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وقررت سلطنة عمان، الأسبوع قبل الماضي، السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا “بيونتك و فايزر”.