مسقط رأس النبي إبراهيم

مسقط رأس النبي إبراهيم
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 00:49

من المقرر أن يقيم البابا فرنسيس صلاة بين الأديان في موقع أور التاريخي في بلاد ما بين النهرين عندما يزور العراق الأسبوع المقبل، وهو حدث يأمل علماء الآثار المحليون أن يجذب الانتباه مجددا إلى المكان الذي يحظى بالاحترام باعتباره مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام.

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