مسيحيون مغاربة يدعون إلى "حرية العقيدة"

بعدما استنكرت ساكنة حي بمدينة سطات ممارسة مسيحيين طقوسهم الدينية بمنزل، موقعة بيانا يدعو إلى التدخل، استنكر اتحاد المسيحيين المغاربة هذه الواقعة، منبها إلى خطرها على صورة المغرب، مجددا التأكيد على ضرورة تفعيل حرية المعتقد بالمملكة.
ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن 54 من مواطني حي الفرح 2 بسطات وضعوا شكاية لدى عامل الإقليم، قائلين إن جارا لهم حوّل منزله الـ”فيلا” إلى كنيسة تقرع فيها الأجراس، وهو ما أثار تخوفاتهم على أطفال الحي، وتحويل الأزقة القريبة إلى مرآب للسيارات الوافدة، وانخفاض سومة الحي العقارية.
كما سجلت الشكاية أن “الكنيسة السرية” توجد قرب مسجدين، ودعت إلى “رفع الضرر” و”التعايش” الذي “ليست فيه مضرة خاصة بالأجيال الناشئة أو اللاحقة”.
وقال القسّ آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة راعي كنيسة المجد بتمارة (منزليّة)، إن الشكاية “تتحدث عن أشياء غير موجودة؛ فالقول بأن في الفيلا أجراسا غير صحيح، وكذلك الحديث حول الموسيقى”.
وذكر الرباطي أن هذه الكنيسة المنزلية “يحضر فيها بعض المؤمنين، من طلبة جامعيين، وأشخاص يصلون بهدوء ويخرجون بهدوء”، موردا: “أخذ الناس موقفا عندما عرفوا أنهم مسيحيون”.
وسجل آدم الرباطي أنه “من غير المقبول الحديث عن أن المسيحيين القاطنين هناك سيكونون سببا في انهيار ثمن العقار”، مضيفا: “توجد كنائس كاثوليكية معتمدة معروفة في عدد من المدن المغربية، ويكون ثمن عقارها غاليا كثيرا”.
ولم يستسغ رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة حديث الشكاية عن “الخوف على الناشئة”، قائلا: “أطلب من الدولة تفعيل حرية المعتقد وتأطير المجتمع لتقبّل الآخر؛ فحرية المعتقد أمُّ الحريات، وهي الحرية الوحيدة التي تجعلك تحترم جارك ويحترمك، وإذا فَعَّلَت الدولة هذه الحرية ستكون ثَمَّة أماكن خاصة بعبادة المسيحيين، أما الآن فنحن مضطرون للجلوس في كنائس بيتية”.
كما ذكّر القس ذاته بأن المسيحيين عندما يجتمعون في كنائس منزلية، “يصلون ويرنّمون ويسبحون، ويصلون لجميع الناس ليلمسَهم ربي بلمسة الشفاء، ويكون البيت مباركا”.
وتأسف رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة لفراغ الفيلا بعد الشكاية، قائلا: “لَم يعد الناس يحضرون فيها، وهذا أمر نتأسف له”، قبل أن يسترسل متسائلا: “ما الذي سيقال عنا في المغرب وعن التعايش بالبلاد لو ترجم بعض الناس هذه الرسالة وأرسلوها إلى الفاتيكان وكنائس غربية ومنظمات حقوقية عالمية؟”، مع التنبيه في الإطار ذاته إلى إمكانية “استغلال هذه الوثيقة من طرف تكفيريين، وتشكيل مشاكل بالمستقبل”.
وحول حديث الرسالة الشكاية عن احترام التعايش، ذكر المتحدث أن “الجمع بين قبول التعايش والخوف على الناشئة من الآخرين، لا يصح”، قبل أن يجمل قائلا: “في هذه الرسالة تحذير، وتعطينا صورة عن معاناة أناس، ونحتاج تنظيم أنفسنا كمسيحيين (…) وتلزم حرية المعتقد وحرية العبادة، ويلزم تأطير ديني وحقوقي، وأناشد المسؤولين لأخذ المبادرة وحل هذه المعضلة التي يمكن أن تكون في عدد من المدن ويمكن أن يستغلها أناس لمصالحهم الخاصة”.
عندما تحترم الدول العلمانية لحرية المعتقد وممارسة العبادات آنذاك يمكنكم الحديث عنها في ظل دولة إسلامية ومجتمع كان دائما حاضنا وحاميا لغير المسلمين .
أنا مهاجر شاب ومنذ 23سنة مقيم في أوروبا ونتعرض للاضطهاد والمضايقات والمتابعة المتعمدة . على عكس مملكتنا الشريفة وإمارة الملك للدين
اسيدي انت حر في عقيدتك ولا غبار عليها اما ان تجعل مسكنك كنيسة ⛪ فان للجيران راي اخر هو خوف على اولادهم اما العقار يزيد او ينقص فهو يبقا في الدنيا ودار هي الدارو الاخرة
أتمنى أن يكون المغرب ثالث دولة عربية بعد لبنان الذين اعتمدت قانون الدولة المدنية منذ سنوات والسودان التي اعلنت في دستورها فصل الدين عن الدولة قبل أيام أتمنى أن يترك الإنسان لاختياراته بعيدا عن وصاية السماء .
إنهم يتمتعون بحريتهم….. ولا احد يضايقهم في معتقدهم…..لا أحد يطرق باب الآخر ليتاكد من معتقده…. بل يريدون فقط لفت انتباه الآخرين إليهم لتبرير ادعائهم بانهم لا يتمتعون بحق المعتقد….
لا حول ولا قوة الا بالله….. انهم يمارسون عقيدتهم …..من حق كل واحد ان يختار ديانته وعقيدته بدون اكراه ….. لا اكراه في الدين……ودين الاسلام دين تسامح ….
المسيحيون المغاربة أكثر وطنية من أغلب باقي المغاربة، بل و يستحضرون للملك و الوطن في صلواتهم، لذا كفى من شيطنتهم و تخوينهم و انكار وجودهم و دعوهم يمارسون دينهم بكل حرية بدون تضييق أو اضطهاد. ذاك من الجانب الإنساني و أيضا هاذالشي كذلك راه يعطي صورة سيئة عن البلد و يؤثر على الاستثمار و الإقتصاد. و صافي باراكا.
هذا فخ يراد للوطن، لا تهتم بهذه الدعوات التي ترغب في فتح أبواب الخراب والتمسح، و استراتيجية الدولة في هذا المجال ممتازة ويجب الاستمرار فيها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
الكل يدعو إلى حرية المعتقد مع أن الجميع يعلم علم اليقين بأنه له كاملية الحرية في ما يريد اعتناقه من ديانة السؤال المطروح هو هل يستطيع المسلمين في بلاد الغرب أن يتجمعوا داخل فيلا ويمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية بما فيها شعائر عيد الأضحى. يتعدون على حرية الآخرين وهم في بلاد دينه الإسلام ويطالبون بالانصاف ويدعون انهم مطهضون من أراد التعبد فهناك دور لعبادتهم وليس داخل البيوت هذا مجرد رأي
اخواني أبناء هذا الوطن..كل الذين يسمون أنفسهم مؤمنين مسيحيين هم فقط من طبقة متوسطة أو فقيرة يسترزقون من الارساليات والمنظمات خارج هذا الوطن الحبيب…اقول أعبد حتى الشجر إن شئت لكن أترك ثقافة وتربية ودين هذا الشعب بسلام…لما التشهير بالعبادة؟؟؟ كنيسة بيتية او بناية… الغرض هنا هو الفتنة وليس العبادة…
لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، لا نريد بالمسيحية السياسية والمبشرين السياسيين على أرضنا الطاهرة، المغرب بلد السلام والإسلام منذ اكتر من 1500 سنة، ولا يمكن أن تتخلى على ديننا الحنيف ابدا ومهما كان الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لا لإتهاض المغاربة المسيحيين هم جزء من أمتنا المغربية و كل شخص حر في معتقده.