مسيحيون مغاربة يراهنون على الانتخابات المقبلة

دعا اتحاد المسيحيين المغاربة جميع أعضائه، خدام ورعاة الكنائس البيتية إلى تحفيز وتشجيع كل المؤمنين المغاربة المسيحيين والمتعاطفين للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك لضمان المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال الاتحاد في بلاغ له إنه يفتخر بالمشاركة الواسعة لأعضائه وكل المتعاطفين، مؤكدا أن نجاح هذه المحطة من التعبئة مدخل لخطة الترافع من أجل الأخذ بحقوق المؤمنين المغاربة المسيحيين وإدماجها في الأجندات السياسية المقبلة وبرامج الأحزاب الوطنية الانتخابية.

واعتبر الاتحاد أن مطلب ضمان بيئة حقوقية سليمة لإجراء الانتخابات، يدخل في صميمها مدى ضمان حرية المعتقد والضمير للمسيحيين المغاربة، كما هو حال إخوانهم المغاربة من الديانة الإسلامية وإخوانهم المغاربة من الديانة اليهودية.