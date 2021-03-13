مسيرات ترفض استمرار "قيود كورونا" في ألمانيا

أفادت البيانات الصادرة عن الشرطة الألمانية بتجمع الآلاف، اليوم السبت، عند برلمان ولاية “شمال الراين ويستفاليا” في مدينة دوسلدورف؛ للتظاهر ضد تدابير احتواء جائحة كورونا.

كما سار موكب “كرفانات” من أجل المطالبة بإجراء تخفيف لقيود كورونا، وذكرت الشرطة أن أكثر من 100 منزل متنقل جابوا مدينة دوسلدورف عاصمة الولاية.

وأفادت البيانات الصادرة عن الشرطة الألمانية بتظاهر نحو 800 شخص ضد سياسة كورونا في مدينة هانوفر أيضا، ودعت إلى هذه المظاهرة حركة “هذا يكفي” التي نظمت احتجاجات في العديد من المدن على مستوى ألمانيا.

وتنتقد الحركة القيود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا، وكتب المنظمون على صفحتهم الإلكترونية الرئيسية: “يكفي عام من سياسة الإغلاق”.

وقد فتش أفراد الشرطة مرارا على الالتزام بارتداء الكمامة، وسجلوا بعض المخالفات للرافضين الالتزام بالتدابير الوقائية.