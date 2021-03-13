مسيرات ترفض استمرار "قيود كورونا" في ألمانيا

مسيرات ترفض استمرار "قيود كورونا" في ألمانيا
صورة: أرشيف
السبت 13 مارس 2021 - 16:37

أفادت البيانات الصادرة عن الشرطة الألمانية بتجمع الآلاف، اليوم السبت، عند برلمان ولاية “شمال الراين ويستفاليا” في مدينة دوسلدورف؛ للتظاهر ضد تدابير احتواء جائحة كورونا.

كما سار موكب “كرفانات” من أجل المطالبة بإجراء تخفيف لقيود كورونا، وذكرت الشرطة أن أكثر من 100 منزل متنقل جابوا مدينة دوسلدورف عاصمة الولاية.

وأفادت البيانات الصادرة عن الشرطة الألمانية بتظاهر نحو 800 شخص ضد سياسة كورونا في مدينة هانوفر أيضا، ودعت إلى هذه المظاهرة حركة “هذا يكفي” التي نظمت احتجاجات في العديد من المدن على مستوى ألمانيا.

وتنتقد الحركة القيود الرامية إلى احتواء جائحة كورونا، وكتب المنظمون على صفحتهم الإلكترونية الرئيسية: “يكفي عام من سياسة الإغلاق”.

وقد فتش أفراد الشرطة مرارا على الالتزام بارتداء الكمامة، وسجلوا بعض المخالفات للرافضين الالتزام بالتدابير الوقائية.

التدابير الاحترازية سنة من الإغلاق قيود كورونا مسيرات احتجاج

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • عصام
    السبت 13 مارس 2021 - 16:41

    هادوك هما لي عارفين أش كاين واش واقع

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نور
    السبت 13 مارس 2021 - 16:58

    وا عيينا من هد الإغلاق غير خليونا نمرضو اللهم المرض ولا هد السياسة ديالكم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عين العقل
    السبت 13 مارس 2021 - 16:58

    هل تعلم أن المظاهرات اكثر خطورة وأسرع انتشارا لكورونا ، اكتر من قيود كورونا ،

    .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تلوث نهر أبي رقراق
السبت 13 مارس 2021 - 15:59 1

تلوث نهر أبي رقراق

صوت وصورة
قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد
السبت 13 مارس 2021 - 12:34 1

قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد

صوت وصورة
الاستعمال الطبي للقنب الهندي
السبت 13 مارس 2021 - 11:32 17

الاستعمال الطبي للقنب الهندي

صوت وصورة
"كوسومار" تفتتح مركزا للتعلم
الجمعة 12 مارس 2021 - 12:11 1

"كوسومار" تفتتح مركزا للتعلم

صوت وصورة
فرحة ختان تنتهي بمأساة
الخميس 11 مارس 2021 - 13:04 27

فرحة ختان تنتهي بمأساة

صوت وصورة
نصائح لحفظ صحة الكلي
الخميس 11 مارس 2021 - 11:59 11

نصائح لحفظ صحة الكلي