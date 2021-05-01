مسيرات حاشدة تجوب شوارع المدن الفرنسية

شارك أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا.
وتظاهر حوالي 170 ألف شخص في أنحاء البلاد وفقا للكونفيدرالية العامة الفرنسية للشغل، وكان من بينهم حوالي 25 ألفا في باريس.
وقد ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 106 آلاف شخص شاركوا في المسيرات، منهم 17 ألفا في باريس، بينما معظم المسيرات بالمناسبة كانت سلمية.
ووقعت حوادث متفرقة في باريس وليون، حيث اشتبكت الشرطة مع أعضاء من جماعة “الكتلة السوداء” المتطرفة؛ واستخدمت الغاز المسيل للدموع.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الداخلية أنه تم احتجاز حوالي 56 شخصا، بشكل مؤقت في مقرات الشرطة، 46 منهم في العاصمة باريس.
و في المغرب تم قمع الناس بالرغم من أن الجميع متضرر و واصلة فيه العظم حكومة القمع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
إنها الدول التي تحترم حقوق الإنسان….و كرامة مواطنيها.
فرنسا دولة الحق و القانون حقا و ليس بالشعارات الفارغة .الكلمة للشعب و الحكومة تنصت للشعب و لمشاكله و تبحث على الحلول . خذوا العبرة يا حكومة الفشل و الخراب
فرنسا مرشحة لتصبح هند جديدة، كورونا ميدانها المفضل هي الحشود، كانت فرنسا ستخفف الحجر الصحي ابتداءا من يونيو و ستنتصر أسبوعين لتقف على نتائج هده التجمعات. فرنسا لقحت إلى أمس 14 مليون شخص و هو عدد لا يخلق مناعة جماعية (أكتر من 60 مليون فرنسي).
هههههههه قريت العنوان (مضاهرات حاشدة) قبل منقرا المضمون قلت وايلي واش المغاربة خرجو بهاد الكتافة يطالبو بحقوقهم المهضومة من طرف الحكومة وهادي زوينة هالمغاربة لتنقولو عليهم بمن فيهم انا في سبات عميق هاهوما فاقو هههههه ساعة طلعت فرنسا هي لخرجو مواطينيها في مضاهرات حاشدة مع العلم فرنسا تقريبا العمال واخدين حقهم بالكامل وفوق منهم بوسة
وفي المغرب إنزال حاشد لقوات الأمن لمنع مسيرات العمال