مسيرات حاشدة تجوب شوارع المدن الفرنسية

مسيرات حاشدة تجوب شوارع المدن الفرنسية
صورة: أ.ف.ب
السبت 1 ماي 2021 - 20:31

شارك أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا.

وتظاهر حوالي 170 ألف شخص في أنحاء البلاد وفقا للكونفيدرالية العامة الفرنسية للشغل، وكان من بينهم حوالي 25 ألفا في باريس.

وقد ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 106 آلاف شخص شاركوا في المسيرات، منهم 17 ألفا في باريس، بينما معظم المسيرات بالمناسبة كانت سلمية.

ووقعت حوادث متفرقة في باريس وليون، حيث اشتبكت الشرطة مع أعضاء من جماعة “الكتلة السوداء” المتطرفة؛ واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الداخلية أنه تم احتجاز حوالي 56 شخصا، بشكل مؤقت في مقرات الشرطة، 46 منهم في العاصمة باريس.

النقابات العمالية فرنسا مظاهرات عيد العمال وزارة الداخلية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • Amine
    السبت 1 ماي 2021 - 20:39

    و في المغرب تم قمع الناس بالرغم من أن الجميع متضرر و واصلة فيه العظم حكومة القمع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن حر
    السبت 1 ماي 2021 - 20:40

    إنها الدول التي تحترم حقوق الإنسان….و كرامة مواطنيها.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    السبت 1 ماي 2021 - 20:56

    فرنسا دولة الحق و القانون حقا و ليس بالشعارات الفارغة .الكلمة للشعب و الحكومة تنصت للشعب و لمشاكله و تبحث على الحلول . خذوا العبرة يا حكومة الفشل و الخراب

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهند الجديدة
    السبت 1 ماي 2021 - 20:59

    فرنسا مرشحة لتصبح هند جديدة، كورونا ميدانها المفضل هي الحشود، كانت فرنسا ستخفف الحجر الصحي ابتداءا من يونيو و ستنتصر أسبوعين لتقف على نتائج هده التجمعات. فرنسا لقحت إلى أمس 14 مليون شخص و هو عدد لا يخلق مناعة جماعية (أكتر من 60 مليون فرنسي).

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المتأمل
    السبت 1 ماي 2021 - 20:59

    هههههههه قريت العنوان (مضاهرات حاشدة) قبل منقرا المضمون قلت وايلي واش المغاربة خرجو بهاد الكتافة يطالبو بحقوقهم المهضومة من طرف الحكومة وهادي زوينة هالمغاربة لتنقولو عليهم بمن فيهم انا في سبات عميق هاهوما فاقو هههههه ساعة طلعت فرنسا هي لخرجو مواطينيها في مضاهرات حاشدة مع العلم فرنسا تقريبا العمال واخدين حقهم بالكامل وفوق منهم بوسة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمدين
    السبت 1 ماي 2021 - 21:01

    وفي المغرب إنزال حاشد لقوات الأمن لمنع مسيرات العمال

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
العيد الأممي للطبقة العمالية
السبت 1 ماي 2021 - 17:48 1

العيد الأممي للطبقة العمالية

صوت وصورة
منع خرجات فاتح ماي
السبت 1 ماي 2021 - 16:30 14

منع خرجات فاتح ماي

صوت وصورة
مهاجرون أفارقة وغسل السيارات
السبت 1 ماي 2021 - 13:30 15

مهاجرون أفارقة وغسل السيارات

صوت وصورة
بدون عنوان: الانتحار في شفشاون
السبت 1 ماي 2021 - 11:18 14

بدون عنوان: الانتحار في شفشاون

صوت وصورة
طرد جمعية لرعاية الصم
السبت 1 ماي 2021 - 10:32 4

طرد جمعية لرعاية الصم

صوت وصورة
حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 20:00 8

حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف