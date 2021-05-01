مسيرات حاشدة تجوب شوارع المدن الفرنسية

شارك أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا.

وتظاهر حوالي 170 ألف شخص في أنحاء البلاد وفقا للكونفيدرالية العامة الفرنسية للشغل، وكان من بينهم حوالي 25 ألفا في باريس.

وقد ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 106 آلاف شخص شاركوا في المسيرات، منهم 17 ألفا في باريس، بينما معظم المسيرات بالمناسبة كانت سلمية.

ووقعت حوادث متفرقة في باريس وليون، حيث اشتبكت الشرطة مع أعضاء من جماعة “الكتلة السوداء” المتطرفة؛ واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الداخلية أنه تم احتجاز حوالي 56 شخصا، بشكل مؤقت في مقرات الشرطة، 46 منهم في العاصمة باريس.