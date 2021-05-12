مسيرة تجوب شوارع واشنطن دعما لفلسطين

شهدت العاصمة الأمريكية، واشنطن، الثلاثاء، مسيرة لدعم فلسطين، شارك فيها الآلاف معربين عن غضبهم حيال العدوان الإسرائيلي بالقدس، وصمت الإدارة الأمريكية.
وبحسب مراسل وكالة الأناضول التركية، فقد احتشد مئات الأشخاص أمام وزارة الخارجية بواشنطن، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة لإدارة الرئيس جو بايدن، ووزارة خارجيته لموقفها المخزي من الأحداث في القدس.
وبعد ذلك تحرك المحتجون، الذين زادت أعدادهم تدريجيا لتصل إلى الآلاف، ليخرجوا في مسيرة جابت شوارع واشنطن، بداية من وزارة الخارجية حتى انتهى بهم المطاف أمام البيت الأبيض.
وأمام البيت الأبيض أخذ المحتجون يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة على خلفية العدوان.
جدير بالذكر أن نيد برايس وجين بساكي، متحدثا الخارجية الأمريكية، كانا قد امتنعا، في المؤتمرات الصحفية التي عقداها خلال الأيام الماضية، عن إدانة الممارسات الإسرائيلية.
ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” والمسجد الأقصى ومحيطه.
ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من أسبوع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.
وفي سياق هذه الأحداث، قامت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق، الثلاثاء، باستهداف شبان فلسطينيين في القدس بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ما أسفر عن إصابة 15 منهم.
تعتبر هذه المسيرة افظل وسيلة للتواصل مع الشعب الأمريكي لحثهم على معانات الشعب الفلسطيني أن هذه المسيرة خطوة مهمة والله الموفق .
عدد كبير من الفلسطنيون يحملون الجنسية الامريكية و البريطانية و الكندية مع العلم ان تلك الدول تدعم اسرائيل .
كثير من هؤلاء الفلسطنيون يعشون في دول الغرب (الكافر) ،
فلماذا تعشون في دول تدعم من يقتل ابناء شعبكم .
و لا ننسى ان عدد كبير من الفلسطنيين لديهم جنسية إسرائيلية .
الفلسطنيون ينتظرون من يحرر لهم ارضهم ، كل دول التي استقلت دافعت عن ارضها ابناءها و استشهد عدد كبير من اجل طرد المستعمر .
لهذا القاعدة الذهبية اذا لم تحرر ارضك بدماء ابنائك فستبقى حتى قدم المستعمر
* الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رجع إلى نقطة الصفر.
* يقال:” الحمية تغلب السبع ” ، هذا المثل لا ينطبق على العرب ، فحينما كنا نسمع أن العرب
يؤازرون و يدعمون ، كانت الهزائم تتوالى الواحدة تلو الأخرى .
* لكن جنوب لبنان تحرر دون مشاركة عربية بل كان منهم من يحرض على لبنان .
* و ها هم الفلسطينيون وحدهم يساووا ميزان الرد و الرعب .
* و العراق و سوريا و….دول تدمر بمباركة عربية .
* و يقال لنا : إن إيران هي العدو الحقيقي للأمة العربية و أن الشيعة خطر على الإسلام .
* إننا أصبحنا نقرأ التاريخ في الواقع المعيش لا في كتب التاريخ .