مسيرة تجوب شوارع واشنطن دعما لفلسطين

شهدت العاصمة الأمريكية، واشنطن، الثلاثاء، مسيرة لدعم فلسطين، شارك فيها الآلاف معربين عن غضبهم حيال العدوان الإسرائيلي بالقدس، وصمت الإدارة الأمريكية.

وبحسب مراسل وكالة الأناضول التركية، فقد احتشد مئات الأشخاص أمام وزارة الخارجية بواشنطن، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة لإدارة الرئيس جو بايدن، ووزارة خارجيته لموقفها المخزي من الأحداث في القدس.

وبعد ذلك تحرك المحتجون، الذين زادت أعدادهم تدريجيا لتصل إلى الآلاف، ليخرجوا في مسيرة جابت شوارع واشنطن، بداية من وزارة الخارجية حتى انتهى بهم المطاف أمام البيت الأبيض.

وأمام البيت الأبيض أخذ المحتجون يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة على خلفية العدوان.

جدير بالذكر أن نيد برايس وجين بساكي، متحدثا الخارجية الأمريكية، كانا قد امتنعا، في المؤتمرات الصحفية التي عقداها خلال الأيام الماضية، عن إدانة الممارسات الإسرائيلية.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” والمسجد الأقصى ومحيطه.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من أسبوع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.

وفي سياق هذه الأحداث، قامت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق، الثلاثاء، باستهداف شبان فلسطينيين في القدس بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ما أسفر عن إصابة 15 منهم.