مسيرة تدين "ديكتاتورية الإخوان" بشوارع تونس

خرج أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، اليوم السبت، ضمن مسيرة باتجاه مقر البرلمان، في “ساحة باردو”، للمطالبة بإنهاء سلطة “الإخوان”.
وردد أنصار الحزب الدستوري الحر “الشعب يريد إسقاط النظام” أثناء المسيرة التي جابت “شارع 20 مارس”، بالقرب من وسط العاصمة، والمؤدي الى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.
كما ردد الأنصار أنفسهم شعارات أخرى من قبيل” “يسقط يسقط حكم المرشد” و”الشعب يريد برلمانا تونسيا”، وحصلت مناوشات مع قوات الشرطة التي أحاطت البرلمان بحواجز حديدية حالت دون تقدم المحتجون.
ويقدم الحزب نفسه كرأس حربة المعارضة لحكم الإسلاميين بعد “ثورة 2011″، ويضع مطلب تنحيهم عن الحكم كإحدى الأولويات التي ينادي بها في برامجه السياسية، وحملت مسيرته اليوم شعار “تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان”.
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب والنائب في البرلمان، أمام أنصارها: “الشعب ضد الظلامية .. يرحل الغنوشي وترحل حكومة المشيشي .. ندقق في القروض والصفقات وكل ما قاموا به والسلطة للشعب .. انتهى ربيع الدمار والخراب للتونسيين”.
وتتهم موسي، التي كثيرا ما تدخل في شجار مع نواب حركة النهضة الإسلامية، زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بفرض ديكتاتورية في البرلمان. ورفع أنصارها اليوم لافتات تعلن أن “سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني”.
كما انتقدت موسي الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، المدعومة من النهضة، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والفشل في توفير العدد المطلوب من اللقاحات في ظل تفشي وباء كورونا بالبلاد.
وقالت في كلمتها: “الدولة والحكومة راعية للإرهاب، وتحتكر الإعلام ودمرت تونس لمدة عشرة سنوات، ونسبة التضخم المسجلة غير مسبوقة”.
قواعد الديمقراطية تتطلب الانتقال السلمي الديمقراطي عبر الانتخابات والا فان الفوضى والعنف سيطفو وينهار بلد !!
يجب الاحتكام الى صناديق الاقتراع مهما كانت الظروف كما هو الحال في فرنسا وامريكا اما ان نظغط لاسقاط خصم من غير التصويت فهذا اتجاه خطير يودي للطغيان والحروب الاهلية ونفق مظلم من الصعب الخروج منه !!
تونس الدولة الوحيدة في العرب التي يطبق فيها نوع نسبي من الديمقراطية وطبيعي ان يتدخل الاخرون من مصر والخليج وشمال افريقيا لافشال التجربة !!
الإخوان سبب خراب كل الدول العربية، غباء سياسي و عنترية و نفاق ، يستغلون العواطف الدينية للشعوب ليتمكنوا من الحكم،
والله العظيم أصبحنا نعيش في زمن أصبحت فيه كل الموازين مقلوبة ، أنا هنا لست مدافعا عن ” الإخوان المسلمين ” وإنما لقول كلمة الحق التي أصبحت نادرة في زمننا هذا ، أنا رأيي وهو رأي شخصي ، أن هذه الجماعة ظلمت في الآونة الأخيرة ، بدليل ما وقع في مصر سنة ٢٠١٣ من عملية انقلابية بقيادة الانقلابي القاتل السفاح السيسي ، للاطاحة بالرئيس المنتخب الراحل مرسي ، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف بذريعة تخابر الإخوان المسلمين مع الخارج وهي أغبى قضية أثارها السفاح السيسي للقيام بإطاحة الرئيس مرسي ، ما جعل كل الأنظمة العربية الديكتاتورية ترتعب من هذه الجماعة لما لديها من فكر قريب نوعا ما من الديمقراطية ، وانظروا حال مصر الآن بعد انقلاب السفاح السيسي وهو أكبر دليل
غريبة حزب لديه 16 مقعد بالبرلمان من أصل 217 مقعد يخرج في مظاهرة ضد حزب بعينه دون بقية الأحزاب التي تتحمل أيضا مسؤولية التسيير الحكومي هذا هو العبث بعينه .. أولئك الذين يدعون الخوف على الديمقراطية ويطالبون غيرهم بها هم أول منتهكي عرضها … يكفي الواحد يدخل اليوتيوب في بحث بسيط عن زعيمة الحزب عبير موسى وخرجاتها التهريجية ليفهم أصل الحكاية
الإسلام السياسي سم زعاف ،خلق كعنصر للفوضى الخلاقة ،التي صنعتها دول تريد تدمير وتخريب الدول العربية والإسلامية. فوجدوا في الظلاميين حصان طروادة. ما تعيشه تونس عاشته مصر من قبل والمغرب الان بدوره، غير أن مصر بمهارة وذكاء من رجالات مصر استطاعت وضع حد للظلاميين رغم نرفزة جهات خارجية. فلو بقى الاخوان في مصر لحولوها الي عراق ثانية او سوريا ثانية. انهم انجاس مناكيد حيثما يحلوا يرافقهم الخراب والدمار. فلعنة الله عليهم أينما كانوا !!!
إلى الأخ انا، !!!!!!
كلامك صحيح ، الخوانجية عملاء الغرب والدول الخليجية الغنية ، خربو واستعمرو الدول العربية والتركية وخير مثال اردوغان الذي لنظر اليه بحال سلطان باليما لي كان عندنا في المغرب يبيع المدافع الأثرية للسياح ديال بحال جحا وهو يخدم مع كل ما هو ضد المسلمين من تحت الدف يكفي ان يخرج بمسرحياته يسب في اسراءيل وكل الاغبياء عقول العصافير يتعاطفون معه وبسياسته اكل الاخضر واليابس اقتصاده هاته الدول الغبية.
الخوانجية هم سرطان القرن العشرين والواحد والعشرين بحال الى نزلو لإدخالنا في الاسلام وما هم الا عملاء فاسدين سراقين وكذابة وخير مثال شوف غير شحال من واحد منهم حصل في فساد او زواج ديال الفاتحة ديال خرجة الى في جانب البحر.