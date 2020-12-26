مسيرة جمعوية بأفورار تثمن الدبلوماسية المغربية

نظمت فعاليات جمعوية بأفورار، مساء الجمعة، مسيرة بشوارع المركز الذي يعد بوابة إقليم أزيلال، احتفاء بالانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وانطلق المشاركون في المسيرة من مدخل مركز أفورار، مرددين النشيد الوطني وأغاني تجسد مغربية الصحراء، وحاملين الرايات الوطنية، وصورا للعاهل المغربي؛ وجابوا أحياء البام والنصر وتفورارت واللوز، قبل أن يرابطوا أمام المركز التجاري، حيث ألقيت كلمات عن مكاسب الدبلوماسية المغربية وعن خلفية الاحتفاء بها.

وبالمناسبة، قال محمد أوحمي، منسق العمليات والمسؤول الإعلامي عن منظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين عبر العالم، ورئيس جمعية الأعالي للصحافة: “تلقينا كفاعلين جمعويين بارتياح كبير قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي باعترافها التام بسيادة المغرب على صحرائه”.

واعتبر أوحمي المسيرة “احتفاء بالانتصارات التي سجلتها الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكان آخرها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه”.

وفي الساق ذاته أشارت كلمتا محمد النبطي، الكاتب العام لمنظمة جمع شمل الصحراويين الملكيين، ومحمد واحي، أمين مال جمعية المهاجر بأفورار، إلى أن “المشاركين في المسيرة يثمنون جهود الملك محمد السادس ورؤيته المتبصرة لهذا الحدث التاريخي، الذي أفضى إلى الإعلان عن الموقف الأمريكي غير المسبوق حول مغربية الصحراء”؛ ومما جاء أيضا في كلمتهما أن “المسيرة تبارك وتؤيد القرار الإستراتيجي والسديد الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية باعترافها بالسيادة المغربية الكاملة على الأراضي الصحراوية، والذي جاء ليزكي مغربية الصحراء، القضية الأولى لكافة المغاربة”.

واختتم اللقاء بإشادة محمد أوحمي بجهود القوات العمومية والأطقم الطبية في مكافحة كوفيد 19، وبالإعلان عن أن الفعاليات الجمعوية المشاركة في المسيرة ستبعث رسالة شكر إلى ترامب، عبر قنصلية بلده بالرباط، على “موقفه السليم تجاه قضيتنا الوطنية”.