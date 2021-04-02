مسيرة صوب وارزازات بعد منع قافلة إحسانية

خرج العشرات من سكان دوار إيمنوارك بجماعة آيت تمليل، نواحي أزيلال، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة وارزازات، احتجاجا على منع السلطات قافلة إحسانية كانت تستهدف مئات الأسر من دواوير المنطقة.

وأوضح صالح الماضي، رئيس جمعية شباب إيمنوارك للأعمال الاجتماعية، أن المحتجين قرروا تنظيم مسيرة احتجاجية نحو عمالة وارزازات الأقرب إليهم من عمالة أزيلال، تنديدا بقرار السلطات المحلية القاضي بمنع قافلة إحسانية كانت تستهدف مئات الأسر الهشة بدواويرهم.

وذكر المتحدث ذاته أن القافلة، التي كان المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب يعتزم تنظيمها بتنسيق مع جمعية شباب إيمنوارك، كانت تشمل قففا غذائية وألبسة جديدة وأغطية لفائدة حوالي 200 أسرة، وكانت تروم أيضا إصلاح مسجد وتجهيزه وترميم وتهيئة مؤسسة تعليمية وتقديم عروض ألعاب للأطفال.

واستغرب عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قرار السلطات الإقليمية، واصفا إياه بـ”غير المبرر”، خاصة أنه “عمل إنساني ذو أبعاد اجتماعية وحقوقية صرفة، ولا يخدم أي غاية سياسية مهما كانت طبيعتها أو جهتها”، متسائلا عن الدافع وراء عرقلة هذه المبادرة الإحسانية.

وتساءل المسؤول ذاته: “لماذا يتم الترخيص لهيئات أخرى للقيام بمثل هذه الأنشطة في وقت طال المنع مبادرة المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي سبق له أن سطر برنامجا مهما لفائدة ساكنة جبل أزيلال بتنسيق مع عدد من المصالح المعنية (الصحة- التعليم.. مياه الشرب)؟”.

كما أشار الخضري إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان سبق أن طلب من عامل الإقليم الترخيص والمساندة من أجل إعداد دراسة لمشاريع مدرة للدخل لفائدة بعض الفئات الهشة بدواوير قيادة فطواكة بإقليم أزيلال، دون التوصل برد كتابي في الموضوع، رغم الترحيب بمحتوى الطلب والتعبير عن أهميته من لدن العامل شخصيا، لتنقلب الأمور فور بداية تنفيذ المشروع.