مسيرة طلابية حاشدة في شوارع الجزائر ترفع شعار " النظام مات وتعفن"

خرج مئات الطلاب، الثلاثاء، في مسيرتهم الأسبوعية ضمن تظاهرات الحراك المناهض للنظام الذي استعاد نشاطه بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقته في 22 فبراير 2019.
وسار الطلاب، ومعهم العديد من المواطنين الداعمين للحراك، عبر شوارع العاصمة للتجمع في ساحة البريد المركزي مهد الحركة الاحتجاجية.
وفي مقدم المسيرة، رفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها: “النظام مات وتعفن .. ولا يمكن الإصرار على النفخ في جثته. لا للتطبيع مع السلطة. ارحلوا!”
وأوضح إلياس، البالغ 25 سنة، أن “مطالب الطلاب هي رحيل النظام، وعدالة مستقلة، وصحافة حرة حتى تنقل ما يقوله الشعب وليس ما يقوله النظام”.
وردّد المتظاهرون شعارات الحراك مثل “جزائر حرة وديمقراطية” و”دولة مدنية وليس عسكرية”، كما ندّدوا بالرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في ديسمبر في اقتراع قاطعته غالبية الجزائريين.
وانتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في مختلف شوارع العاصمة، لكن بأعداد أقل مقارنة بالأسابيع الماضية. وما زالت التجمعات والمسيرات ممنوعة بسبب وباء “كوفيد-19”.
واعتاد الطلاب على تنظيم مسيرة كل يوم ثلاثاء منذ انطلاق الحراك في 2019، لكنهم علّقوا مسيراتهم ابتداء من مارس 2020 مع بداية الأزمة الصحية.
وصرح الطالب زكريا، البالغ 27 سنة، قائلا: “عدنا بفضل الله.. ونتظاهر لأننا نرفض هذا النظام ونرفض أن نكون منقسمين”.
بدأ الحراك في 22 فبراير 2019 بمسيرات سلمية حاشدة من أجل “رحيل النظام” الحاكم منذ الاستقلال في 1962، فهو يرمز بالنسبة للمحتجين إلى الفساد والديكتاتورية.
وعاد الجزائريون إلى التظاهر بالآلاف في العاصمة وفي العديد من المدن الأخرى، بعد أن توقف الحراك نحو سنة بسبب “كوفيد-19”.
وفي مواجهة الحركة الاحتجاجية، تمارس السلطة سياسة العصا والجزرة: فهي من جهة أطلقت سراح ستين ناشطا، منهم وجوه بارزة في الحراك، لكن المحاكم ما زالت تصدر أحكاما قاسية ضد من بقي في السجون.
والثلاثاء، أدين الناشط سامي درنوني بعامين حبسا نافذا في محكمة تيبازة بتهمتي “المساس بوحدة التراب الوطني” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
لا غالب الا الله الشعب الجزائري في مخاض صعب لتقرير مصيره
مهما رفعوا من شعارات سيتحايلون عليهم وسبحدث أن حدث مثل مصر أو السودان. فليس العسكر في الجزائر وحدهم يتامرون على الشعب بل قوى أخرى التي تنهب خيرات الجزائر التي أصبحت بلدا فقيرا. وستتجه الجزائر إلى دولة بنظام يعترف بإسرائيل مستقبلا. صفقة القرن تتم ومازالت في البداية.
لا مستقبل لهدا النظام إلى متى سيستمر هدا القمع لشباب الجزائر أي آفاق و أي مستقبل
اللهم أعنهم وساعدهم ونور طريقهم .. الله يوفقكم. تحية أخوية من المغرب للشارع الجزائري و للجزائريين الأحرار.. لن تكون مهمتكم سهلة مع نظام العسكر. ربي معاكم
الفين مواطن يردد شعارات جوفاء في الشوارع والباقي اي أربعون مليون في سبات عميق وصمت رهيب بعد ان تم تدجينه وترويضه على مدار عقود الماضيه من قبل العصابه التي يقودها حاليا شقرينجه الحاكم الفعلي في جمهوريه كوريا الشرقيه.
مسيرة طلابية حاشدة في شوارع الجزائر ترفع شعار ” النظام مات وتعفن”…..فعلا النظام الجزائري مات و تعفن و ترك مشاكل داخلية و خارجية و ان شاء الله الشعب الجزائري المدني سوف يسير بلاده كما يشاء و الموت للنظام الجزائري الخبيث
قريبا جدا سيفرض المجتمع الدولي عقوبات على النظام العسكري الجزائري حتى يتنازل عن السلطة للشعب الجزائري ليتمكن من تقرير مصيره.
لقد بدأت المفوضية الاممية لحقوق الإنسان بالحديث عن خروقات كبيرة تمس كرامة و حقوق الإنسان الجزائري ستليها مستقبلا تدخلات من مجلس الأمن الدولي لإجبار النظام الجزائري الدكتاتوري الفاقد للشرعية الشعبية على الرحيل.
الذي أستغرب له هو غياب قناة الجزيرة عن حراك الجزائر وهي التي تتبع الكبيرة والصغيرة في أخبار العالم وخاصة مصر .. هل هو بسبب لوبي الإعلاميين الجزائريين بالقناة وعلى رأسهم بن قنة
نجاح الحراك في الجزائر يشكل خطرا وشيكا على الاستقرار في المغرب فقد رأينا كيف انتشر الربيع العربي من تونس ليشمل مختلف الاقطار العربية والمغرب سلك منها بشعرة فلا داعي للتهليل لان الشعوب لا تنام ولا تنسى وتحتاج فقط الى شرارة واظن ان الحريق في الجزائر سوف تنتقل نيرانه الى المخزن وهذا ما تؤكده الاحتجاجات المتكررة وهي في مجملهاوهي تتعلق بالخبز والتاي وهي اخطر الاحتجات ،،فاحذروا الجائع اذا انتفض
النظام الجزائري المتعفن يجب عليه الرحيل إحتراما للشعب الجزائري الشقيق، أخر شعب مستعمر في إفريقيا وهو الشعب الجزائري الذي يناضل منذ سنة 1962 من أجل الإستقال ، جميع الشعوب العالم لقد تحررت ونالت تقرير مصيرها إلا الشعب الجزائري الذي يحتله نظام عسكري فاسد
… المغبونة تحاول القاء هموم الشارع والطلابة على الجيران .. ستظهر لها الايام انها مخطئة اذا لم تستجب لنداء يتنحاو كاع و مدنية مدنية ….
اليوم الجزائر ترافع من أجل استرجاع الأموال المسروقة حسب ما صرح به بلقاسم زغماتي لوسائل الإعلام.
هدا يدل على أن العصابة تتألم في صمت وتحتاج إلى الأموال كيفما كانت ولما لا نهب الأموال المنهوبة سابقا.
السنغال عرفت هذا الاسبوع مظاهرات شعبية واحتجاجات على النظام في البلد.
بورما منذ اكثر من شهر مظاهرات وحراك شعبي في هذا البلد .ووجهت هذه المظاهرات بأعنف وأبشع الطرق وتم اعتقال الصحافيين واطلاق النار على المتظاهرين وقتل العشرات منهم.
المظاهرات انطلقت في بورما منذ انقلاب الجيش على رئيسة البلاد.
تحية نضالية إلى الشعب الجزائري الذي يريد جزائر مدنية وليس عسكرية ، أطردوا البوليزاريو من أرضكم هي سبب مشاكلكم أطردو عسكركم الذين يحكمونكم إلى ثكناتهم ،
عيب يا دولة الجنرالات الفاسدين!!!! اين هي هرطقات تبون باكم اعظم دولة بين الدول الافريقية!!!! الان تبرعت عليكم امريكا بجرعات اللقاح من بين الدول الفقيرة ؟؟؟؟ اين هي بلا بلا بلا .لقد خدلتم دولة تونس بان ستطعمونها باللقاح لكن لاشيء الا الكلام الفارغ … لقد ظهر وجهكم الحقيقي….. دولة بترولية مع حكام فاسدين ومرتشين وشعب فقير. ….. يالها من اظحوكة!!!! الفقر ليس عيبا لكن يجب على حكام المرادية ان يكون كلامهم في مستوى شيطنتهم!!!!!.
للأسف الشديد نظام الجنرالات في الجزائر منشغل بنهب ثروات البلاد وأغفل المشاريع التنموية الحقيقية وهو منشغل عبر واجهته تبون بمناكفة المغرب في وحدته الترابية. والله أمر محزن أن تغرق دول شقيقة في صراعات مجانية.
و يريد أن يعفن و يقتل افريقيا بأكملها..هذا أبشع فيروس تركته فرنسا بإفرقيا و لا تريد أن تفصح عنه لتخلصنا و تخلص افريقيا منه.اللهم خلص الشعب الجزائري منه و بكيفية تحفظ دمه و تنير طريقه..
هذا النظام الفاسد يعاني من مرض خطير هو جنون العظمة
حالهم حال الاشخاص النرجسيين يأذون الآخرين ويلعبون دور الضحية
للاسف الشديد الحكام في الجزائر يستحمرون الشعب الشقيق البطل
لا فرق في ذلك بيننا و بينهم. متزعمو حراكنا في الريف نالوا عشرات السنين سجنا بعد اختطافهم و الإعتداء عليهم و من ثم تقديمهم أمام محاكمات صورية.
الشعب الجزائري ينتفض ضد النضام الحاكم متله. كمتل كل الأنضمة العسكرية الديكتاتوريه الحاكمة في البلدان العربية بدون إستثناء نشكر الإخوة المغاربة لمتابعة لكل صغيرة و كبيرة عن بلدهم التاني الجزائر بعد إسرائيل في هدا الوقت الحساس رغم إنشغالكم الكبير بموضوع التطبيع و خوفكم أن لا يمضي الرأيس الجديد الآمريكي على قرارات المتهور ترامب
الجزائر تسمح بالمظاهرات و لا تقمعها أو تمنعها! هذه رسالة لألمانيا و الدول الغربية! تقول لهم نحن نحترم حقوق الإنسان. نحن الشريك الأمثل لكم! هل نستطيع أن نعامل الجزائر بالمثل و فعل ماهو أحسن؟ المستقبل هو السباق للديموقراطية و حقوق الإنسان!